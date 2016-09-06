ایران از هر اقدامی در راستای بهبود قیمت نفت حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی در دیدار دبیر کل جدید سازمان کشورهای تولید کننده نفت «اوپک» تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هر اقدامی در راستای ثبات بازار و بهبود قیمت نفت که مبتنی برعدالت، انصاف و رعایت سهمیه عادلانه برای کشورهای تولید کننده نفت باشد، حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه معتقدیم در شرایط ناعادلانه بازار و قیمت نفت، همه کشورهای صادرکننده و حتی مصرف کننده نفت متضرر خواهند شد، گفت: بی ثباتی و کاهش قیمت نفت نه تنها به ضرر کشورهای عضو است بلکه متناسب با هدف بزرگ حفظ محیط زیست در جهان نیز نخواهد بود که امیدواریم با تدبیر و همکاری و هماهنگی اعضای اوپک، قیمت نفت به شرایط با ثبات و عادلانه‌ای بازگردد.

رییس‌ جمهور ضمن آرزوی موفقیت برای دبیر کل جدید اوپک در انجام مسئولیت و وظایف خود، اظهار داشت: امروز همه باید هدف واحدی را دنبال کنیم و آن بازار متعادل و سهم عادلانه و منصفانه در میان کشورهای عضو است.

«محمد سانوسی بارکیندو» دبیر کل جدید سازمان اوپک نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رییس‌ جمهور کشورمان و تقدیر از حمایت‌های همیشگی جمهوری اسلامی ایران از استقلال، استحکام و تقویت اوپک، بر ضرورت همکاری و هماهنگی همه کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت برای رفع چالش‌های پیش رو تأکید کرد.

دبیر کل سازمان اوپک با تاکید بر نقش سازنده و کلیدی جمهوری اسلامی ایران در اوپک، گفت: همه کشورهای عضو اوپک باید برای حل مشکلات، در مسیر عدالت هماهنگ باشند.

بارکیندو همچنین با تمجید از تحولات چشمگیر کشورمان در حوزه انرژی افزود: دستیابی به پیشرفت های چشمگیر و برداشتن گام‌های بزرگ توسط ایران در بخش های مختلف اقتصادی و بویژه صنعت نفت و گاز، به‌رغم چالش‌های گوناگون، دستاوردهای بسیار مهم و بزرگی است که در مدت کوتاهی پس از لغو تحریم‌ها بدست آمده است.