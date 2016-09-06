بخش خصوصی حمایت نشود اقتصاد دولتی خوزستان بیچاره است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله آصفی بعد از ظهر امروز سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت ساخت هتل در رامهرمز اظهار کرد: اظهار کرد: سرمایه گذار اگر پولش را در بانک بخواباند قطعا بدون شک سود بیشتری دارد، در اقتصاد مقاومتی و سیاست های دولت باید از بخش خصوصی حمایت شود.

وی اضافه کرد: طبیعتا در زمین با کاربری هتل در رامهرمز اصلا امکان سودآوری هتل نیست و اگر نگاه مثبتی به ساخت هتل در زمین تملک شده از سوی سرمایه گذار شود، گشایشی برای سایر استان حاصل خواهد شد.

فرماندار دزفول بیان کرد: در استان های دیگر شاهد هستیم ۲۰ تا ۵۰ هتل همزمان ساخته می شود. باید یک بارقه امیدی که در استان زنده می شود را نگذاریم به فراموشی سپرده شود. هر کمکی لازم است به ساخت هتل در رامهرمز انجام شود.

آصفی در واکنش به سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خوزستان که تغییر کاربری زمین کشاورزی برای ساخت هتل را مشکل دانست، گفت: وزیر کشاورزی به صورت مستمر می گوید ساخت دامداری، سردخانه، گاوداری، کارگاه تولید قارچ نیاز به تغییر کاربری ندارد. مجموعه ساخت و ساز به این صورت است و در حوزه کشاورزی نیز استان ما سخت می گیرد ولی وزیر خودش بسیار جدی از سرمایه گذاری ها حمایت می کند.

وی در ادامه طرح سوال کرد: پیشنهاد می کنم برای اینکه نقطه ابهام را پیدا کنیم یک هیئت از این ستاد به استان اصفهان و یزد سفر کرده و وضعیت این استان ها را بررسی کند. آیا می شود همه این افکار بلند ۲۰۰ ساله لحاظ شده باشد و ما اینقدر عقب باشیم؟

آصفی اضافه کرد: من یقین دارم منافع استانی در آن استان ها اولا بر همه قوانین و مقررات است ولی در این استان برخی مواقع کمترین کمکی که نمی کنیم هیچ بلکه سدی برای توسعه می شویم. مصداق های این جملات هم به وضوح در استان موجود است.

فرماندار دزفول بیان کرد: اگر راه را باز نکنیم آن وقت اقتصاد دولتی خوزستان برای همیشه بیچاره خواهد ماند. باید بگذاریم بخش خصوصی به جای اینکه التماس کنند ما یک ذره ناز آنها را بکشیم. صدها میلیارد تومان در حساب بانک ها خوابیده که اگر به آنها میدان دهیم، فعال شده و اقتصاد را متحول می کنند.

وی در پایان عنوان کرد: مقاومت های درون استانی نمی گذارد تکان بخورد و به هر حال اقتصاد خوزستان دولتی است و مشکلات در این زمینه است. باید بگذاریم میدان به دست بخش خصوصی قرار بگیرد و هیچ راه دومی هم وجود ندارد.