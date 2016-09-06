رایزنی «زنگنه» و «بارکیندو» درباره توافق نفتی عربستان و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر نفت ایران و دبیرکل سازمان کشورهای صادر کننده نفت «اوپک» (OPEC) پیرامون جزئیات توافق عربستان سعودی و روسیه به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.

یک منبع وابسته به وزارت نفت ایران در مصاحبه با خبرگزاری ریانوستی روسیه در این باره گفت: در دیدار «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت ایران و «محمد بارکیندو» دبیر کل اوپک علاوه بر مذاکره در خصوص قیمت نفت و احتمالات مربوط به ثبات تولید؛ طرفین درباره جزئیات توافق عربستان سعودی و روسیه نیز به تبادل نظر پرداختند.

منبع وابسته به وزارت نفت ایران در ادامه مصاحبه با ریانوستی افزوده است: بخشی از این رایزنی ها درباره توافق ریاض و مسکو درباره برقراری ثبات در بازار نفت بوده است.