به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی روش پس از تساوی بدون گل عصر سه شنبه تیم ملی ایران برابر چین گفت: در درجه اول می خواهم به تیم ملی چین به خاطر این بازی تبریک بگویم. البته در این بازی شاهد دو نوع سبک بازی بودیم. ما سعی کردیم تهاجمی بازی کنیم و چین بیشتر روی مسائل دفاعی و ضدحملات تاکید داشت.

وی افزود: با احساس غریبی به ایران بر می گردیم و این احساس این است که می توانستیم پیروز این باشیم چون حاکمیت بیشتری داشتیم و موقعیت بیشتری برای گلزنی به وجود آوردیم ولی این اتفاق نیفتاد. نمی توانم بگویم کاملا راضی بودیم اما با نمایشی که از چین دیدم مطمئنا بازی برای دیگر رقبا در اینجا سخت خواهد بود.

کی روش افزود: در کل با یک امتیاز رفتن هم از اینجا خوب است اما ما تیمی بودیم که به برد نزدیکتر بودیم و حاکمیت بیشتری داشتیم. همچنین می خواهم از تماشاگران فوق‌العاده چینی هم تشکر کنم که فضای فوق العاده ای را برای من و بازیکنانم به وجود آوردند. آنها عالی بودند.

سرمربی تیم ملی همچنین درباره بازیکن شماره ۹ تیم چین مورد سوال واقع شد که در پاسخ گفت: این بازیکن در طول بازی دردسرهای زیادی ایجاد کرد و به ویژه دو دفاع آخر ما اجبار داشتند با تمرکز خوبی بازی کنند چون او نمایش خوبی ارائه کرد.

کی روش در پاسخ به این سوال که آیا مانند نشست خبری پیش از بازی چین را یکی از شانس‌های صعود می دانید گفت: همانطور که دیدیم بازیها بسیار به هم نزدیک است. دیدید که کره جنوبی و سوریه هم به تساوی صفر بر صفر رسیدند. سرمربی تیم ملی چین به لحاظ سازماندهی تیم خوبی را درست کرده است و فکر می کنم قطر، کره جنوبی و ازبکستان مقابل چین و به ویژه در خانه مشکل خواهند داشت.

سرمربی تیم ملی ایران همچنین درباره تغییرات ایجاد شده در ترکیب تیم ایران در بازی با چین در مقایسه با بازی با قطر نیز گفت: متاسفانه اشکان دژاگه نتوانست بعد از مصدومیت برای این بازی ریکاوری داشته باشد اما به جای او مسعود شجاعی را به زمین آوردیم که یک هافبک نفوذی است. در دفاع چپ هم از میلاد محمدی استفاده کردیم که بازیکنی هجومی است و سرعت بازیی‌اش با تیم چین تطبیق داشت و این کار را نیز انجام داد. سومین تغییرمان هم وحید امیری بود چون نیاز داشتیم در بال چپ سرعت بیشتری داشته باشیم. در نهایت خستگی سفر طولانی به چین در بازی امروز منعکس شد و نتوانستیم در ضربات آخر از فرصتها استفاده کنیم و بعد از ۱۵ یا ۲۰ بازی به گل نرسیدیم.

کی روش در پایان گفت: برای کشور بزرگ و غنی از فرهنگ چین آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم این کشور دوشادوش ایران به جام جهانی صعود کند.