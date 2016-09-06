گرفتن یک امتیاز در چین خوب بود/ ایران شانس اول صعود است

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی با اشاره به تساوی تیم های ملی فوتبال ایران و چین در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه گفت: همین که ما توانستیم در چین از این تیم امتیاز بگیریم خوب است.

وی افزود: تیم ما در بخش دفاعی بسیار خوب عمل کرد. مدافعانما اجازه مانور و حرکت به مهاجمان چین را نمی‌دادند اما در بخش حمله متاسفانه مهاجمان چندان خوب نبودند و به راحتی از موقعیت‌های به دست آمده می‌گذشتند. آنها در این بازی بسیار ضعیف عمل کردند. ما به یک مهاجم تمام کننده نیاز داریم و البته چین خوش شانس بود که مهاجمانمان از موقعیت هایشان چندان استفاده نکردند.

پیشکسوت فوتبال ایران در رابطه با شانس های صعود به جام جهانی از گروه اول نیز تصریح کرد: ایران شانس اول صعود است. من همزمان دیدار تیم های کره جنوبی و سوریه را تماشا می‌کردم. سایر تیم‌ها تنها اسم خود را یدک می‌کشند اما کیفیت لازم را ندارند. با این شرایط ایران شانس اصلی صعود به جام جهانی در گروه اول است.