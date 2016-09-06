  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۰۵

میرشاد ماجدی:

گرفتن یک امتیاز در چین خوب بود/ ایران شانس اول صعود است

گرفتن یک امتیاز در چین خوب بود/ ایران شانس اول صعود است

پیشکسوت فوتبال ایران با بیان اینکه چین خوش شانس بود که به تیم ایران نباخت، گفت: تیم ملی ایران شانس اول صعود به جام جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی با اشاره به تساوی تیم های ملی فوتبال ایران و چین در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه گفت: همین که ما توانستیم در چین از این تیم امتیاز بگیریم خوب است.

وی افزود:  تیم ما در بخش دفاعی بسیار خوب عمل کرد. مدافعانما اجازه مانور و حرکت به مهاجمان چین را نمی‌دادند اما در بخش حمله متاسفانه مهاجمان چندان خوب نبودند و به راحتی از موقعیت‌های به دست آمده می‌گذشتند. آنها در این بازی بسیار ضعیف عمل کردند. ما به یک مهاجم تمام کننده نیاز داریم و البته چین خوش شانس بود  که مهاجمانمان از موقعیت هایشان چندان استفاده نکردند.

پیشکسوت فوتبال ایران در رابطه با شانس های صعود به جام جهانی از گروه اول نیز تصریح کرد:  ایران شانس اول صعود است. من همزمان دیدار تیم های کره جنوبی و سوریه را تماشا می‌کردم. سایر تیم‌ها تنها اسم خود را یدک می‌کشند اما کیفیت لازم را ندارند. با این شرایط ایران شانس اصلی صعود به جام جهانی در گروه اول است.

کد مطلب 3763045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناهبد ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      یکم واقع بین بودن خوبه،با گل شانسی و اشتباه تیم قطر ،قطر و بردیم، بیايم واقع بین باشبم خیلی از تیم ها،حتی خود تیم چین هم پیشرفت قابل توجه ای کرده ،در حالی که فوتبال ایران در حال پس رفت می باشد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها