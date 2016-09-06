۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۳۲

گزارش تمرین امروز آبی پوشان؛

اولین تمرین پادوانی با استقلال/ حضور یک تیم گینه‌ای در کمپ حجازی

مدافع جدید تیم فوتبال استقلال با حضور در محل تمرین آبی پوشان نخستین تمرینش را با این تیم انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز استقلال تحت شعاع بازی تیم ملی قرار داشت و قرار بود که آبی پوشان از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه تمریناتشان را آغاز کنند که به دلیل دیدار تیم ملی ایران مقابل چین در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه تمرین آبی پوشان ۳۰ دقیقه دیرتر برگزار شد.

* بازیکنان استقلال اعتقاد داشتند نتیجه بدست آمده ایران مقابل چین راضی کننده بود و یک امتیاز می تواند کمک موثری برای صعود به جام جهانی باشد.

* پادوانی که شب گذشته قراردادش را با آبی پوشان به ثبت رسانده بود امروز در تمرین حاضر و مورد استقبال کادر فنی قرار گرفت و در تمرینات گروهی شرکت کرد.

* هرایر مگویان که در اردوی تیم ملی ارمنستان بود امروز در تمرین آبی پوشان حاضر شد.

* سرمربی استقلال قبل از شروع تمرین دقایقی با پادوانی به طور اختصاصی صحبت کرد.

* بازیکنان تیم «ان تی ال» از باشگاههای گینه که یک اردوی ۱۰ روزه را در تهران آغاز کردند در تمرین آبی پوشان حاضر شده و به تماشای تمرینات این تیم نشستند.

* بهتاش فریبا مدیر فنی آبی پوشان به خاطر حضور در ترکیه و انجام کارهای شخصی غایب تمرین بود.

* بازیکنان استقلال پس از اینکه متوجه شدند منتظری در دیدار مقابل چین از ناحیه کتف دچار مشکل شده است قبل از شروع تمرین برایش آرزوی سلامتی کردند.

* قبل از شروع تمرین منصوریان دقایقی با بازیکنانش صحبت کرد و از آنان خواست با توجه به اینکه چهار روز تا دیدار مقابل ماشین سازی تبریز باقی مانده است تمریناتشان را با جدیت بیشتری انجام دهند.

* تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز یکشنبه ۲۱ شهریورماه در ورزشگاه آزادی و از هفته پنجم لیگ برتر میزبان ماشین سازی تبریز خواهد بود.

