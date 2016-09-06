به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز استقلال تحت شعاع بازی تیم ملی قرار داشت و قرار بود که آبی پوشان از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه تمریناتشان را آغاز کنند که به دلیل دیدار تیم ملی ایران مقابل چین در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه تمرین آبی پوشان ۳۰ دقیقه دیرتر برگزار شد.

* بازیکنان استقلال اعتقاد داشتند نتیجه بدست آمده ایران مقابل چین راضی کننده بود و یک امتیاز می تواند کمک موثری برای صعود به جام جهانی باشد.

* پادوانی که شب گذشته قراردادش را با آبی پوشان به ثبت رسانده بود امروز در تمرین حاضر و مورد استقبال کادر فنی قرار گرفت و در تمرینات گروهی شرکت کرد.

* هرایر مگویان که در اردوی تیم ملی ارمنستان بود امروز در تمرین آبی پوشان حاضر شد.

* سرمربی استقلال قبل از شروع تمرین دقایقی با پادوانی به طور اختصاصی صحبت کرد.

* بازیکنان تیم «ان تی ال» از باشگاههای گینه که یک اردوی ۱۰ روزه را در تهران آغاز کردند در تمرین آبی پوشان حاضر شده و به تماشای تمرینات این تیم نشستند.

* بهتاش فریبا مدیر فنی آبی پوشان به خاطر حضور در ترکیه و انجام کارهای شخصی غایب تمرین بود.

* بازیکنان استقلال پس از اینکه متوجه شدند منتظری در دیدار مقابل چین از ناحیه کتف دچار مشکل شده است قبل از شروع تمرین برایش آرزوی سلامتی کردند.

* قبل از شروع تمرین منصوریان دقایقی با بازیکنانش صحبت کرد و از آنان خواست با توجه به اینکه چهار روز تا دیدار مقابل ماشین سازی تبریز باقی مانده است تمریناتشان را با جدیت بیشتری انجام دهند.

* تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز یکشنبه ۲۱ شهریورماه در ورزشگاه آزادی و از هفته پنجم لیگ برتر میزبان ماشین سازی تبریز خواهد بود.