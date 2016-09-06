۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۱۵

مسعود شجاعی:

خوب بازی کردن تنها کافی نیست/ جبران کردن دو امتیاز سخت است

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران گفت: درست است که ما برابر چین خوب بازی کردیم اما در این مرحله از مسابقات باید سه امتیاز را بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شجاعی پس از تساوی بدون گل عصر سه شنبه تیم ملی فوتبال ایران برابر چین گفت: در این دیدار بازی خوبی را ارائه دادیم اما در راه رسیدن به جام جهانی تنها خوب بازی کردن کافی نیست و باید سه امتیاز را بگیریم.

وی با بیان اینکه کسب سه امتیاز در این مرحله از مسابقات بسیار اهمیت دارد خاطرنشان کرد: به هر حال تیم ما جوان است و بازی به بازی بهتر می شود. امیدوارم در دیدارهای آینده بتوانیم سه امتیاز مسابقات را هم کسب کنیم.

شجاعی ادامه داد: تجربیات دیدارهای و رویدادهای گذشته نشان داده وقتی در چنین مرحله ای دو امتیاز را از دست بدهید جبرانش در دیدارهای بعدی سخت می شود.

وی افزود: تیم ملی ایران شانس های زیادی برای باز کردن دروازه چین داشت اما نتوانستیم از این موقعیت ها استفاده کنیم و به گل برسیم. امیدوارم در دیدارهای آینده بتوانیم جبران کنیم.

