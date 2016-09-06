خوب بازی کردن تنها کافی نیست/ جبران کردن دو امتیاز سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شجاعی پس از تساوی بدون گل عصر سه شنبه تیم ملی فوتبال ایران برابر چین گفت: در این دیدار بازی خوبی را ارائه دادیم اما در راه رسیدن به جام جهانی تنها خوب بازی کردن کافی نیست و باید سه امتیاز را بگیریم.

وی با بیان اینکه کسب سه امتیاز در این مرحله از مسابقات بسیار اهمیت دارد خاطرنشان کرد: به هر حال تیم ما جوان است و بازی به بازی بهتر می شود. امیدوارم در دیدارهای آینده بتوانیم سه امتیاز مسابقات را هم کسب کنیم.

شجاعی ادامه داد: تجربیات دیدارهای و رویدادهای گذشته نشان داده وقتی در چنین مرحله ای دو امتیاز را از دست بدهید جبرانش در دیدارهای بعدی سخت می شود.

وی افزود: تیم ملی ایران شانس های زیادی برای باز کردن دروازه چین داشت اما نتوانستیم از این موقعیت ها استفاده کنیم و به گل برسیم. امیدوارم در دیدارهای آینده بتوانیم جبران کنیم.