رتبه نخست گلستان در اشتغال ناپایدار/ جای خالی صنعت احساس می شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – زهرا بهرامی: در دهه‌های گذشته اقتصاد گلستان بر پایه کشاورزی استوار بوده و گلستان با محدودیت استقرار صنایع مواجه بود. هرچند در یک دهه اخیر تلاش‌هایی برای گام برداشتن گلستان در مسیر صنعتی شدن برداشته شد اما اقتصاد نوپای این استان همچنان بر محور کشاورزی استوار است.

تا جایی که گلستان از داشتن حتی یک صنعت مادر و بزرگ محروم بوده و ۹۰ درصد صنایع گلستان را صنایع کوچک و متوسط به‌ویژه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی تشکیل داده است.

درآمد سرانه پائین گلستانی‌ها و رتبه نخست گلستان در اشتغال ناقص در کشور تنها بخشی از دستاوردهای حرکت استان برمدار اقتصاد کشاورزی بود.

با نزدیک شدن به ماه‌های آخر دولت یازدهم، بر آن شدیم تا اقدامات دولت را در این رابطه بررسی کنیم تا مشخص شود چه مقدار از وعده‌های سه سال گذشته دولتمردان اجرایی شده است.

به همین دلیل میزگردی با مشارکت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان برگزار شد و در این نشست اقدامات عملی برای اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و فعالیت‌های مؤثر دولت برای خروج از اقتصاد تک‌محوری کشاورزی گلستان بررسی شد.

جایگاه بیست و سوم گلستان در درآمد سرانه

جایگاه اقتصادی گلستان در بین ۳۱ استان کشور نخستین پرسشی بود که می‌توانست نشان‌دهنده فعالیت‌های انجام‌شده حوزه اقتصادی استان در سه سال گذشته باشد. مدیرکل امور اقتصادی استاندار گلستان بابیان اینکه هم‌اکنون گلستان در جایگاه بیست و سوم ازنظر شاخص درآمد سرانه در کشور قرار دارد، گفت: درآمد سرانه در دو سه سال اخیر افزایش پیداکرده و از هفت میلیون تومان به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

یوسف بسنجیده افزود: در سال ۹۲ میزان درآمد سرانه استان ۴۸ درصد میانگین کشوری بود اما هم‌اکنون به ۶۰ درصد رسیده که از جایگاه بیست و هفتم کشور به رتبه ۲۳ رسیده است.

وی از کاهش دودرصدی نرخ بیکاری در استان خبر داد و تصریح کرد: نرخ بیکاری در استان ۱۳.۸ درصد در سال ۹۲ بوده که تا پایان سال گذشته به ۱۱.۸ درصد کاهش پیداکرده است.

مدیرکل امور اقتصادی استاندار گلستان از کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ مشارکت در سه سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: نرخ اشتغال ناقص در استان در ابتدای دولت تدبیر و امید بالای ۱۸ درصد بود که این شاخص به کمتر از ۱۸ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: هم‌چنین از ابتدای فعالیت دولت در استان، میزان سرمایه‌گذاری و نرخ مشارکت از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

بسنجیده بیان کرد: تولید ناخالص داخلی استان ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که هم‌اکنون بر اساس اعلام غیررسمی به حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده که فاصله معناداری است.

به گفته وی صادرات ۲۸۹ میلیون دلاری استان در سال ۹۲ به رشد چشمگیری در سال ۹۳ همراه بوده و به مرز ۳۶۷ میلیون دلار رسید و در سال گذشته باوجود شرایط خاص صادرات کشور، این رقم ۳۲۴ میلیون دلار بود.

کشاورزی بخش اثرگذار توسعه اقتصادی گلستان

در شرایطی که ۷۰ درصد اشتغال استان گلستان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به بخش کشاورزی است و ارزش‌افزوده این بخش نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید ناخالص و معیشت مردم استان دارد، بخش قابل‌توجهی از صنایع استان را صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهند، شرایط فعلی این بخش می‌تواند وضعیت اقتصادی گلستان را با شفافیت بیشتری نشان دهد.

قائم‌مقام سازمان جهاد کشاورزی گلستان به تشریح وضعیت فعلی بخش کشاورزی استان پرداخت و گفت: کشاورزی بخش مهم و اثرگذار در توسعه اقتصادی استان است.

حسین کاویانی افزود: پیش‌بینی می‌شود مجموع تولیدات بخش کشاورزی سال زراعی جاری گلستان (مهر ۹۴ تا مهر ۹۵) بالغ‌بر چهار میلیون و ۳۵۳ هزار و ۷۰۰ تن محصول در استان تولید شود که ارزش ریالی آن‌ها معادل ۶ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان خواهد بود.

وی بابیان اینکه محصولات زراعی به‌ویژه گندم نقش مؤثری در اقتصاد استان دارند، ادامه داد: محصولات زراعی با تولید حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن و ارزشی معادل سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، محصولات باغی با ۱۸۲ هزار تن و ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان، دامداری با تولید ۵۲۰ تن و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، صید و پرورش ۲۳ هزار تن ماهی و چهار تن خاویار باارزش ۱۸۵ میلیارد تومان و جنگل و مرتع با تولید ۳۱۷ تن در سال باارزشی معادل ۲۵۰ میلیارد تومان نقش عمده‌ای در اقتصاد استان دارند.

۳۵ درصد اقتصاد گلستان به کشاورزی وابسته است

قائم‌مقام سازمان جهاد کشاورزی گلستان بابیان اینکه ۳۵ درصد اقتصاد استان به‌طور مستقیم به کشاورزی وابسته است، اضافه کرد: هم‌اکنون ۷۰ درصد از اقتصاد گلستان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزی وابسته است.

وی به تشریح این مبحث پرداخت و بابیان اینکه ارزش اقتصادی تولیدات محصول گندم استان دو هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: به‌گونه‌ای است که یک محصول گندم توانست منابع بانک‌های استان را در تیرماه نسبت به ماه قبل ۱۵.۵ درصد افزایش دهد.

کاویانی از رتبه نخست گلستان در تولید دانه‌های روغنی و رتبه دوم گلستان در تولید گندم کشور خبر داد و بیان کرد: استان گلستان ۱۶۰ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی دارد که ۸۰ درصد آن‌ها زیر سه هکتار زمین‌دارند.

به گفته وی در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت توان خرید اقتصادی مردم استان در تمام فصول سال یکسان باشد اما می‌توان دریافت در فصل برداشت محصول در بازار کف استان جنب‌وجوش ایجاد می‌شود.

وی در خصوص طرح‌های کشاورزی که از تسهیلات رونق تولید و خروج از رکود برخوردار می‌شوند، اظهار کرد: حدود ۲۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات این طرح به ۲۷۰ طرح بخش کشاورزی تزریق خواهد شد که موجب تثبیت و ایجاد سه هزار فرصت شغلی در استان خواهد شد.

گلستان استان کشاورزی می‌ماند

اینکه درنهایت بار اقتصادی استان بر دوش صنعت، کشاورزی و یا گردشگری خواهد بود، سؤالی بود که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان به‌صراحت به آن پاسخ داد و گفت: بار توسعه استان را هیچ‌وقت کشاورزی و یا صنعت نمی‌تواند به‌تنهایی به دوش بکشد.

محمود ربیعی با تأکید بر اینکه توسعه استان درگرو توسعه متوازن سایر بخش‌هاست و تنها در چنین شرایطی است که امید به آینده افزایش پیدا می‌کند، افزود: از نگاه سؤال شما گلستان استان کشاورزی است و همچنان کشاورزی می‌ماند اما همچنان تلاش داریم صنعت و گردشگری معین کشاورزی گلستان شوند.

وی بابیان اینکه هم‌اکنون ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی استان مربوط به بخش کشاورزی است، یادآور شد: کسب‌وکار معیشتی استان نیز بر مبنای تولید سرمایه‌ای بخش کشاورزی مشخص می‌شود.

گام برداشتن در مسیر بهبود اقتصادی بدان معنا نیست که تمام مشکلات اقتصادی گلستان حل‌شده و بنا هم نداریم توقع ایجاد کنیم بلکه مشکلات این حوزه در حال حل شدن است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان با تأکید بر اینکه آمایش سرزمین ملاک اصلی در مزیت شناسی و پرداختن به فرصت‌ها در جغرافیای گلستان است، ادامه داد: بر اساس سند آمایش محورهای توسعه استان در هر منطقه و شهرستان مشخص‌شده و می‌توانیم ادعا کنیم که نقشه راه اقتصاد استان مشخص‌شده است.

وی بابیان اینکه ظرفیت‌های استان زون بندی شده است، عنوان کرد: نگاه ما به توسعه تک‌بخشی نیست و جذابیت‌های بخش مختلف برای سرمایه‌گذاران بیان می‌شود و همه شرایط و قرائن حکایت از برداشتن گام‌های بلند گلستان برای حرکت در مسیر بهبود اقتصادی حکایت دارد.

وی متذکر شد: گام برداشتن در مسیر بهبود اقتصادی بدان معنا نیست که تمام مشکلات اقتصادی گلستان حل‌شده و بنا هم نداریم توقع ایجاد کنیم بلکه مشکلات این حوزه در حال حل شدن است.

ربیعی بابیان اینکه در هفته دولت امسال نیز چند پروژه سرمایه‌گذاری در استان به بهره‌برداری رسید، تصریح کرد: به آینده اقتصاد گلستان و کشور بسیار امید دارم نه در شعار بلکه شاهد علائم این بهبود هستیم.

وی تحرک ایجادشده در تعامل بانک‌ها با بخش اقتصادی و افزایش تولیدات بخش کشاورزی و صنعتی را حرکت مثبت دانست و خاطرنشان کرد: ما در سال گذشته واردکننده گندم بودیم اما هم‌اکنون امکان صادرات و افزایش ارزش‌افزوده گندم و تبدیل آن به آرد در گلستان فراهم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان یادآور شد: در سال‌های گذشته استان امکان تولید میگو نداشت و هم‌اکنون گلستان به یکی از قطب‌های پرورش میگو در کشور تبدیل‌شده است.

وی از تصویب یک‌فوریت منطقه آزاد تجاری- صنعتی اینچه برون در مجلس دهم به‌عنوان یک نگاه مثبت به آینده یادکرد و متذکر شد: پرداخت ۴۲۲ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی راکد استان که هم‌اکنون به بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده همگی نشانه‌های مثبت در امید به آینده اقتصاد گلستان است و مطمئن هستیم با تلاش همه دوستان سرانجام خوبی در انتظار اقتصاد گلستان است.

همان‌طور که اشاره شد گرچه اقتصاد گلستان همچنان بر محور کشاورزی بوده و هست اما انتظار می‌رود با قرار گرفتن صنعت و گردشگری به‌عنوان معین اقتصاد گلستان شاهد تحول در حوزه معیشت، کسب‌وکار، رونق تولید و درآمد سرانه و درنهایت حل معضل بیکاری در استان گلستان باشیم.