سهم بخش پژوهش کشور از تولید ناخالص ملی کمتر از نیم درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی بعد از ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی مدیران و اساتید دانشگاه های شهرستان محلات که در دانشگاه پیام نور این شهر برگزار شد، اظهار داشت: اقتصاد موفق، اقتصاد دانش بنیان است و اقتصاد مقاومتی زمانی به منصه ظهور می رسد که به دانش گره بخورد.

وی با بیان این که راه پیشرفت کشور از مسیر پژوهش و فناوری می گذرد، افزود: در برنامه ششم توسعه کشور، چهار درصد تولید ناخالص ملی به بخش پژوهش اختصاص یافته ولی عملکرد پژوهش در تولید ناخالص ملی کشور، کمتر از نیم درصد است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دانشگاه ها باید به سوی فروش فناوری پیش روند تا هم برای خود درآمد کسب کنند و هم برای کشور درآمدزایی داشته باشند.

نبود طرح آمایش عامل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

سلیمی افزود: یکی از مشکلات آموزش عالی در کشور نبود طرح آمایش در این بخش است که موجب شده دانشجویان در رشته های دانشگاهی مورد نیاز کشور به درستی توزیع نشوند.

وی ادامه داد: اگر طرح آمایش توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تهیه شود بسیاری از مشکلات کشور و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رفع می شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زمانی که در دانشگاه ها به مشکل مالی برخورد می کنند، به بودجه پژوهشی دست اندازی می کنند و این مساله آسیب زا است.

سلیمی با اشاره به پایان نامه های دانشجویی گفت: اگر پایان نامه های دانشجویی متناسب با نیازهای بومی هر منطقه هدایت شود، می تواند بسیار کاربردی باشد و موجب رفع مشکلات شود.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی و صنایع و معادن منطقه دچار مشکل است، افزود: باید به دانشگاه های منطقه ماموریت داده شود تا در زمینه رفع مشکلات کار تحقیقاتی انجام دهند و بتوانند مشکلات را به صورت علمی برطرف کنند.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از دانشگاه ها خواست تا در زمینه انتشار مجلات علمی پژوهشی اقدام کنند و افزود: بزرگ ترین مشکل دانشگاه ها در کشور این است که تکنسین تربیت نمی کنند و باید این مساله در دانشگاه ها احیا شده و مهارت آموزی در کشور شکل بگیرد.