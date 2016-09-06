شایعات تلاش برای ترور «پوتین» پس از مرگ راننده وی در تصادفی مشکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِکسپرس، سانحه شدید راننده رسمی رئیس جمهور روسیه به مرگ این راننده منجر شده است.

به دنبال انتشار اخباری مبنی بر تصادف مشکوک و شدید راننده رسمی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه که به مرگ راننده مورد علاقه وی منتهی شد؛ برخی رسانه ها از احتمال عامدانه بودن این حادثه با هدف ترور «پوتین» خبرهایی را اعلام کرده اند.

در تصاویر این حادثه که توسط رسانه های روسی منتشر شده است، خودرو رسمی رئیس جمهور روسیه در یکی از بزرگراه های مسکو درحالی که سرعت خود را کم کرده بود، با اتومبیلی که از مقابل به وی برخورد کرد؛ به شکلی تصادف نموده است که به مرگ راننده منجر شده است.

«اِکسپرس» شکل این حادثه را نیز به این شکل توصیف کرده است که اتومبیلی که از مقابل با خودرو رسمی رئیس جمهور روسیه تصادف کرد؛ به ناگاه و بدون هر گونه هشدار قبلی از مسیر مقابل منحرف و با راننده «ولادیمیر پوتین» تصادف کرده است.

در گزارش ها آمده است که خودرویی که با راننده رئیس جمهور روسیه تصادف کرده است، از تجربه ۴۰ ساله ای در امر رانندگی برخوردار بوده است.

این در حالیست که رئیس جمهور روسیه حین تصادف در این اتومبیل حضور نداشته است.