۳۰میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای نیمه فعال سرخه پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده صبح چهارشنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سرخه به میزبانی فرمانداری، با اشاره به ضرورت جذب سرمایه گذار در بخش تولید این شهرستان، ابراز داشت: امروز خوشبختانه شرایط شهرک صنعتی سرخه برای سرمایه گذاری مهیا است و بستر و امکانات لازم درباره سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد واحدهای صنعتی جدید در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان قرار دارد که امیدواریم مجموع این عوامل برایندی جز جذب هرچه بیشتر سرمایه گذار نداشته باشد.

وی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی سرخه همچنین نگاه ویژه ای نیز به واحدهای صنعتی و تولیدی نیمه تعطیل دارد و برای نیل به این هدف، ۳۰ میلیارد ریال اعتبار به واحدهای صنعتی مشکل دار حوزه تولید تخصیص خواهد یافت تا بتوانیم بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی که عمدتا در زمینه نقدینگی است، را برطرف سازیم.

سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی دنبال می شود

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سرخه ضمن اشاره به سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی در کل کشور گفت: در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید، کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خوشبختانه اقدامات خوبی در این شهرستان صورت گرفته که امروز برآیند آن تعامل و همدلی بین اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق شعار سال مد نظر مقام معظم رهبری است.

مویدی زاده بیان داشت: یکی از بحث های اقتصاد مقاومتی در سرخه مقوله صنعت و همچنین شناسایی واحدهای صنعتی مشکل دار و نیمه تعطیل است و ما سعی داریم در کنار حفظ وضع موجود به دنبال جذب سرمایه گذار برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید نیز باشیم که در این میان اداره صنعت و معدن شهرستان به عنوان دبیر کارگروه رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی نقش محوری خواهد داشت.

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون، ۱۲جلسه اقتصاد مقاومتی در سرخه و با موضوع رفع موانع تولید، شناسایی واحدهای مشکل دار، ارائه طرح های اقتصادی، بررسی مشکلات صنعت و کشاورزی، بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی شهرستان برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و همچنین راهکارهای لازم برای اقدام و عمل در حوزه اقتصاد برگزار شده است.

کارگروه های اقتصاد مقاومتی سرخه تشکیل شدند

فرماندار سرخه همچنین با اشاره به کارگروه های فرعی ایجاد شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این شهرستان، توضیح داد: چهار کارگروه فرعی شامل، هماهنگی اموراقتصادی، هماهنگی امور عمرانی وزیربنایی، هماهنگی امور اجتماعی فرهنگی وکارگروه پژوهش، فناوری و تحول ادارای پیگیر مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان هستند.

مویدی زاده ضمن تاکید بر ضرورت برنامه ریزی و ارائه طرح های مدون در زمینه اقتصادی برای رونق تولید ملی گفت: در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل باید از تمام بسترهای موجود، نیروی انسانی و امکانات برای ارتقاء کشور در تمامی سطوح مختلف بهره برده که این مقوله نیازمند برنامه ریزی مدون است.

وی با اشاره به افق ۱۴۰۴ و برنامه های پیش رو در زمینه اقتصادی، افزود: برای پیشبرد اهداف و رسیدن به جایگاه واقعی کشور در چشم انداز توسعه، آنچنان که مقام معظم رهبری نیز فرمودند، نیازمند کار انقلابی و جهادی هستیم و تا در زمان رسیدن به افق ۱۴۰۴می بایست در بین ۲۴ کشور آسیایی و منطقه، جایگاه مناسب و مطلوبی داشته باشیم که این مقوله قطعا با ظرفیت های داخلی، دور از دسترس نیست.