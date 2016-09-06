ظرفیت های تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کرمانشاه شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز سه شنبه در مراسم معارفه امام جمعه شهرستان سنقر و کلیایی ، اظهار داشت: خدمت رسانی به مردم امری است که باید در اولویت کار مسئولان باشد و همه ما باید سعی و تلاش خود را در این راه به کار بگیریم.

وی بر شناسایی زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی در استان و از جمله شهرستان سنقر تاکید کرد و افزود: باید بر خود متکی باشیم و از ظرفیت های گسترده ای که در حوزه هایی نظیر کشاورزی و دامپروری داریم به بهترین شکل استفاده کنیم.

علما امام خمینی (ره) و اخلاص و سلامت در کار ایشان را به عنوان منشا انقلاب دانست و گفت: بایستی ما نیز در کارهای خود سلامت را در نظر گرفته و سیاست های کلان را نیز از مقام معظم رهبری بگیریم.

امام جمعه کرمانشاه رهایی از وابستگی به صادرات نفتی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: کاهش شدید قیمت نفت در سال های اخیر ثابت کرد که وابستگی به صادرات نفتی اشتباه است.

آیت الله علما خاطر نشان کرد: همراهی و همکاری مسئولان کشور سرمایه بزرگ دیگری برای ماست که باید از آن در راستای رفع مشکلات جوانان از جمله مشکل ازدواج و بیکاری آنان استفاده شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود به پیام رهبر انقلاب اسلامی به کنگره عظیم حج اشاره کرد و با یادآوری فاجعه عظیم منا، افزود: این فاجعه دردناک ناشی از بی کفایتی و سوء مدیریت مسئولان دولت عربستان بود.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم طی سخنانی همراهی و همدلی مردم و مسئولان را عاملی در جهت توسعه شهرستان برشمرد و گفت: نماز جمعه ظرفیتی برای ایجاد این همدلی و عاملی وحدت آفرین است.

حجت الاسلام جواد حسینی کیا تصریح کرد: وجود نهادهای فرهنگی فعال و مسئولان لایق و دلسوز عوامل و ظرفیت های دیگری هستند که نقش آنها در جهت توسعه شهرستان حائز اهمیت است.

گفتنی است، امام جمعه کرمانشاه در بدو ورود به شهرستان سنقر مورد استقبال گرم مردم این شهرستان قرار گرفت و پس از آن با حضور در مزار شهدای شهرستان به همراه مسئولان، با قرائت فاتحه و تقدیم شاخه های گل به مقام و الای شهیدان انقلاب ادای احترام کردند.