رسانه ها در جهت روشنگری حرکت کنند/ با برگزاری کنسرت مخالف نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، فضای سیاسی قوچان را دور از سیاست زدگی دانست و اظهار کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری افراد می توانند تحلیل گر مسائل باشند که اگر از این دیدگاه به موضوع نگاه کنیم سیاست زدگی نیست چون همه اقشار مختلف به نوعی می خواهند خودشان را به مسئولان نظام نزدیک کنند.

وی افزود: حضور پرشور مردم با همه سلایق در کنار مدیریت صحیح می تواند به نفع کشور باشد که این خود به نوعی یک حرکت مثبت محسوب می‌شود.

دستجردی اولویت فرهنگی وظرفیت های فرهنگی در هر شهرستان را امام جمعه آن شهر دانست وگفت: در بازدیدی که از مناطق مختلف شهرستان داشتم فرهنگ را در همه سطوح، عاملی در جهت پیشرفت دیدم.

وی ادامه داد : در شهرستان قوچان پتانسیل های مختلفی وجود دارد همچنان که دانشگاه ها و حوزه های علمیه مفاخر متعددی دارد اما از این پتانسیل به درستی استفاده نشده است.

امام جمعه قوچان با بیان اینکه از مشکلات شهرستان تضعیف مسائل فرهنگی است، تصریح کرد: عدم وجود همگرایی و موازی کاری از دیگر معضلات حاضر است که یکی از کارهای تشکیل قرارگاه فرهنگی در شهرستان رصد وبرگزاری جلسات فرهنگ عمومی است که در آن همین مسائل و مشکلات مطرح شود.

دستجردی به تشریح برنامه های اجرایی در شهرستان پرداخت وگفت: استفاده از ظرفیت مصلی در جهت استفاده همه روزه نهاد ها و اقشار مختلف مردم، تکمیل فضای اطراف مصلی، برگزاری جلسات فرهنگ عمومی بصورت ماهیانه و تعامل بهتر و وحدت حوزه و دانشگاه از اقدامات پیشروانه است که باید انجام شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری کنسرت در سطح شهرستان بیان کرد: نظر همه ائمه جمعه این هست که با اصل موسیقی مخالف نیستند اما در کنار جریاناتی که سبب اختلاط زن و مرد و سبب بی بندو باری می شود مخالفت ‌هایی وجود دارد.

امام جمعه قوچان ادامه داد: می توان زمینه ای را فراهم کرد تا با انجام درست جشن ها زمینه شادی صحیح جوان را مهیا کنیم.

دستجردی افزود: به این نتیجه رسیدم که حق ائمه جمعه در شهرستان ادا نشده است و تلاش کردم در مسائل مختلف نگاه مردم را به ولایت واین جایگاه معطوف کنم.

وی یکی از برنامه های سطح شهرستان را حضور علمای قوچانی سراسر کشور در حوزه علمیه شهرستان معرفی کرد و ابراز کرد: معرفی این علما در کنار معرفی شهدای شهرستان از طریق تریبون نماز جمعه خود یک نمونه الگو برای جوانان به حساب می آید.

امام جمعه قوچان رونق بخشیدن به مساجد را در سطح شهرستان یکی از شاخصه های مهم دانست و گفت: امروز کمتر شهرستانی را می بینید که این همه مساجد داشته باشد بنابراین تلاش شود که فضای مساجد را عرفانی کنیم که همین عرفان سبب معنویت و آرامش می شود.

وی با اشاره به اینکه نماز جمعه تریبونی در رصد مسائل و مشکلات در سطح شهرستان است، عنوان کرد: مردم همه وجود ما هستند پس حواسمان باشد که زمینه ای فراهم شود که در جهت رفع مشکلات مردم حرکت کنیم.

دستجردی نقش رسانه ها در قوچان را اینگونه تبیین کرد: نیاز امروز رسانه حرکت عمار گونه می خواهد که همین روشنگری در جهت تببین حقیقت خود سبب پیشرفت خواهد شد.

وی به مشکلات اخیر دو کارخانه کاشی طوس و دوچرخه پرداخت وگفت: طی دیداری که با کارگران داشتیم از نزدیک جویای مشکلات ونظرات وپیشنهاد های آنان بودم.

امام جمعه قوچان افزود: ظرف چند روز آینده در نشستی که با مسئولان خواهیم داشت تلاش می کنیم تا با ساز وکار قانونی زمینه رفع مشکلات برآییم تا شاهد رفع آسیب ها باشیم.