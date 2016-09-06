به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی و ورزشی وزنه برداری کشور (استعدادیابی المپیک ۲۰۲۴) و یادواره چهارهزار شهید استان گلستان که شامگاه سه شنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد، رئیس فدراسیون وزنه برداری و مسئولان برخی کمیته‌ها، محمد نصیری پیشکسوت وزنه برداری و دارنده سه مدال المپیک، مسئولان هیئت وزنه برداری گلستان و شرکت کنندگان حضور داشتند.

در پایان این جشنواره ۳۷ وزنه بردار به فینال رسیدند و در نهایت هشت وزنه بردار دارای بیشترین امتیاز از لحاظ تکنیک (حرکات یک ضرب و دو ضرب) معرفی شدند.

محسن میهن دوست از بوشهر، شاهین مقصودی از کردستان، فرهاد قلی زاده از فارس، امیر تاتاری از گلستان، محسن کیا دلیری از مازندران، باربد مولایی از مازندران، یاسین مردانه از فارس و پوریا مرادی از اصفهان، به ترتیب در رده های اول تا هشتم وزنه برداران برتر این جشنواره قرار گرفتند.

فدراسیون وزنه برداری توجه ویژه‌ای به رده‌های پایه دارد

رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان در حاشیه این مراسم گفت: طبق ارزیابی‌های انجام شده توسط فدراسیون وزنه برداری مشخص شد که رده سنی نونهالان غیر فعال است.

علی مرادی افزود: به همین دلیل و با توجه به ظرفیتی که وجود داشت، تصمیم گرفتیم تا رده سنی نونهالان را فعال کنیم و برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی در گرگان آغاز این راه است.

وی تصریح کرد: طبق قانون ورزشکاران از ۱۳ سالگی می‌توانند در میادین بین‌المللی حضور داشته باشند و رکوردها را جا به جا کنند و به همین دلیل باید پشتوانه قدرتمندی برای وزنه برداری بسازیم.

مرادی خاطرنشان کرد: در جشنواره فرهنگی و ورزشی، توجه ویژه‌ای به تکنیک وزنه برداران داشتیم و شرایط جسمانی آنها را نیز در نظر گرفتیم.

وی با اشاره به شرایط وزنه برداری در گلستان گفت: استان گلستان فعالیت‌های خوبی در رده‌های پایه وزنه برداری انجام داده و می‌تواند آینده درخشانی در این رشته داشته باشد.

جشنواره وزنه برداری نونهالان ایران در آسیا بی سابقه است

مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون وزنه برداری نیز اظهار کرد: ایران تنها کشور در قاره آسیاست که اقدام به برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی وزنه برداری نونهالان کرده است.

امید رضایانی افزود: پیش از این فقط آمریکا اقدام به برگزاری چنین جشنواره‌ای کرده بود و خوشحال هستیم که فدراسیون همکاری لازم را برای برگزاری این جشنواره انجام داد و امیدواریم جواب اعتماد فدراسیون را بدهیم.

وی ادامه داد: فدراسیون وزنه برداری در گذشته نیز با حضور آقای مرادی موفقیت‌های خوبی کسب کرد و ایشان پس از چندین سال دوباره به فدراسیون وزنه برداری بازگشتند و کسب دو مدال طلا در المپیک ریو نشان از مدیریت آقای مرادی است.

گلستان پس از ۶۰ سال میزبان وزنه برداران کشور شد

رئیس هیئت وزنه برداری استان گلستان نیز با اشاره به میزبانی نخستین جشنواره فرهنگی و ورزشی وزنه برداری نونهالان کشور، گفت: خوشبختانه با دیدگاه ویژه‌ای که رئیس فدراسیون وزنه برداری به بحث استعدادیابی دارد، پس از ۶۰ سال استان گلستان و شهر گرگان میزبانی کشوری وزنه برداری را بر عهده گرفت.

آرش رضایانی افزود: وزنه برداری استان در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان نتایج خوبی گرفته و چندین وزنه بردار گلستانی در اردوی تیم‌های ملی حضور داشته‌اند که نشان دهنده ظرفیت گلستان در بخش پایه و اتحاد و همبستگی میان هیئت‌های وزنه برداری در استان است.

وی در خصوص برنامه‌های آینده هیئت وزنه برداری گلستان یادآور شد: به زودی درخواست میزبانی اردوهای تیم ملی را به دلیل افتتاح مجهزترین و بهترین خانه وزنه برداری که جزو پنج سالن برتر وزنه برداری ایران است را خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره فرهنگی و ورزشی وزنه برداری کشور (استعدادیابی المپیک ۲۰۲۴) و یادواره چهارهزار شهید استان گلستان روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریور به میزبانی سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد.

در این جشنواره ۲۴۳ وزنه بردار ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ساله از ۲۵ استان کشور و چهار تیم باشگاهی شرکت داشتند که از آنها به صورت نمایش تکنیک حرکت یک ضرب، حرکت دو ضرب و تست‌های استعدادیابی شامل پیکرسنجی و آمادگی جسمانی گرفته شد.