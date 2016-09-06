به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد سجادی بعد از ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی مدیران و اساتید دانشگاه های شهرستان محلات که در دانشگاه پیام نور محلات برگزار شد، اظهار داشت: کشور ایران با ۲۸۰۰واحد دانشگاهی رتبه سوم را در دنیا در اختیار دارد و این مساله نشان می دهد از نظر کمیتی کار خوبی در این رابطه انجام شده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه های کشور از نظر کیفیتی وضعیت خوبی ندارند، افزود: رقابت پذیری دانشگاه ها در سطح بین المللی، افزایش کیفی دانشگاه ها و استاندارد سازی آنها از جمله راهکارهای رفع مشکلات واحدهای دانشگاهی است.

سجادی گفت: وضعیت کمیتی مراکز آموزش عالی کشور وضعیت خوبی است ولی از نظر کیفی وضعیت خوبی ندارد و باید سطح آنها ارتقا پیدا کند.

رواج مدرک گرایی از مشکلات جدی آموزش عالی است

فرماندار محلات تصریح کرد: مدرک گرایی در کشور رواج پیدا کرده و این موضوع یکی از نقاط ضعف جدی مراکز آموزش عالی است.

سجادی افزود: گسترش واحدهای دانشگاهی در کشور، سطح علمی کشور را ارتقا داده ولی برای قشر عظیمی از فارغ التحصیلان در زمینه تخصص آن ها ظرفیت کار وجود ندارد که این مشکل باید رفع شود.

وی ادامه داد: باید ارتباط دانشگاه با بخش اجرایی برقرار شود تا کارها به صورت علمی اجرا شوند و با آزمون و خطا در این بخش مواجه نشویم.

فرماندار محلات خاطرنشان کرد: دانشگاه ها باید به قوه اجرایی راهکار دهند تا جلوی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی گرفته شود و توسعه شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها می تواند راهکار خوبی برای رفع این معضل باشد.

مراکز آموزش عالی رو به تعطیلی هستند

سجادی افزود: ظرفیت دانشگاه های کشور یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر است درحالی که اکنون متقاضی ورود به دانشگاه ها ۸۰۰ هزار نفر است و ۷۰۰ هزار صندلی خالی در دانشگاه ها وجود دارد و این مساله یک چراغ قرمز فراروی دانشگاه های کشور است.

فرماندار محلات تصریح کرد: در حال حاضر ۳۰۰هزار صندلی خالی در دانشگاه های دولتی و ۴۰۰هزار صندلی خالی در دانشگاه آزاد وجود دارد و بسیاری از مراکز آموزش عالی کشور در آینده نزدیک رو به تعطیلی هستند.

سجادی افزود: در سال جاری ۸۶۰هزار نفر برای شرکت در کنکور ثبت نام کردند که ۱۰ درصد از آن ها در کنکور غایب بودند و سازمان سنجش کشور اعلام کرد که کسانی که در کنکور غایب بودند نیز می توانند انتخاب رشته کنند.

وی با بیان اینکه در کنکور امسال متقاضیان رشته های علوم ریاضی و علوم انسانی نصف تعداد صندلی های خالی و متقاضیان رشته علوم تجربی سه برابر ظرفیت ورودی به دانشگاه ها بودند، یادآور شد: این موضوع نشان می دهد که خانواده ها فرزندانشان را به سمت رشته های پزشکی هدایت کرده اند، چون فارغ التحصیلان این رشته بیکار نمی مانند.

فرماندار محلات با بیان اینکه اکنون ۱۱.۵میلیون نفر در کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، افزود: در حال حاضر ۴.۵میلیون نفر در دانشگاه های سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند و ۲.۵میلیون نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند.