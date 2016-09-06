به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری مفرد شامگاه سه‌شنبه در نشست پروژه مهر ۹۵ در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: سیاست های کلی آموزش‌وپرورش در دو حیطه نرم افزاری و سخت‌افزاری تعریف‌شده و شهرستان نیز در این دو حیطه دارای برنامه است.

وی افزود: اجرای مصوبات شورای آموزش‌وپرورش و پیگیری امورات زیرساختی این حوزه از برنامه‌های اصلی است زیرا اعتقاد داریم آموزش‌وپرورش زیربنای توسعه هر منطقه است.

رئیس شورای آموزش‌وپرورش شهرستان علی‌آبادکتول به تأثیرگذاری برنامه‌های آموزش‌وپرورش در توسعه هر منطقه اشاره کرد و ادامه داد: شهرستان در هر دو حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارای برنامه است و در تجهیز، نوسازی و بهسازی مدارس شهرستان با کمک خیرین، بنیاد برکت و ... در سه سال گذشته ۱۵ باب مدرسه شهرستان نوسازی، بازسازی و مقاوم‌سازی شده‌اند.

فرماندار علی‌آبادکتول تصریح کرد: بعضی از مدارس شهرستان با استانداردهای ۳۷ تا ۴۰ سال قبل ساخته‌شده‌اند و در حال حاضر قابل‌استفاده نیستند.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون نوسازی هشت مدرسه در دست اجراست و در هفته دولت نوسازی دو مدرسه ۶ کلاسه در روستای محمدآباد و قره‌بلاغ به پایان رسیده و بهره‌برداری شدند.

تجری بابیان اینکه نگاه دولت تدبیر و امید در کنار همه مشکلات توجه ویژه به تجهیز و فراهم کردن امکانات بخش آموزشی بوده، از بهره‌برداری از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان تا مهرماه خبر داد.

وی اضافه کرد: در حوزه نرم‌افزاری نیز شهرستان علی‌آباد رتبه‌های خوبی را ر المپیادها و قبولی دانشگاه و سوم متوسطه در کشور کسب کرده است.

به گفته فرماندار همچنین شهرستان علی‌آبادکتول توجه ویژه‌ای نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های آموزش‌وپرورش داشته و در جهت هدایت تحصیلی و سوق دادن دانش آموزان به رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و برداشتن بار از دوش دولت، اقدامات خوبی داشته تا جایی که از برنامه ششم توسعه در این حوزه نیز جلوتر است.