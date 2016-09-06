به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه ۱۶ شهریور ماه و در حاشیه آیین رونمایی از مجموعه فیلم های پوران درخشنده در قالب بسته ای که در شبکه نمایش خانگی ارائه می شود حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی در جمع خبرنگاران درباره توهین هایی که در سال جاری به سینماگران شده است، گفت: بدبینی ای که همچنان راجع به سینما و سینماگران وجود دارد و این بدبینی در بین مدیران کشور در عرصه ها و قوای مختلف تزریق می شود اتفاق تلخی است. در این مدت برخوردهایی با سینماگرانی شد و حکم هایی برای آنها صادر شد که باعث ناراحتی است. این افراد کسانی هستند که سعی کرده اند زبان گویای سینمای ایران باشند و باعث افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان بوده اند. این اتفاقات کام سینماگران را تلخ کرد و ما همچنان گرفتار این موضوع هستیم.

وی افزود: در حال حاضر افرادی همچون پوران درخشنده که سوابق او را می دانیم و جزو افراد انقلابی هستند می گوید یک زمانی عده ای برابر فیلم های او ایستادند و گفتند آثار او مشکل دارد. این همان نگاه منفی است که عده ای به سینما دارند.

رییس سازمان سینمایی با اشاره به لزوم پرداختن به دغدغه های اجتماعی در سینما بیان کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب با اشراف کامل به مسائل اجتماعی از آحاد مسئولان و هنرمندان می خواهند که نسبت به این مسایل بی تفاوت نباشند، سینماگرانی که تلاش کردند با زبانی گویا این اتفاقات را نشان دهند با موانعی مواجه شدند که ما انتظار نداشتیم. سخت ترین لحظات من روزهایی است که فیلمسازی که من او را می شناسم و می دانم با چه انگیزه بالایی برای انجام یک کار خوب برای کشور تلاش می کند دچار مشکل می شود. او به یکباره با تعبیرها و تفسیرها و حرف هایی مواجه می شود که قابل تامل است.

ایوبی عنوان کرد: برای من تلخ ترین روز، روزی بود که حریم و ساحت سینماگران رعایت نشد و به آنها با الفاظی که غیر قابل بیان است توهین شد.

وی در ادامه درباره چشم اندازی که برای سینمای ایران می بیند، گفت: روزهای خوب سینما شروع شده و ما در انتظار روزهای بهتری هستیم تا این فرزند جمهوری انقلاب اسلامی ایران با بالندگی بیشتر پیش برود.

رییس سازمان سینمایی درباره اینکه چه فیلمی به نمایندگی از ایران برای اسکار انتخاب شده است، گفت: هر سال صحبت هایی مبنی بر اینکه زمان برگزاری جلسات برای انتخاب فیلم مورد نظر برای فرستادن به اسکار به تعویق افتاده است، می شود ولی هر سال هم به موقع نماینده ایران معرفی می شود. امسال هم هیات انتخاب در حال آماده شدن هستند و فکر می کنم به زودی یعنی در همین هفته آینده هیات انتخاب تشکیل جلسه می دهد و فیلم مورد نظر را انتخاب می کند.

وی در پایان درباره اظهارنظر وزیر ارشاد درباره اینکه فیلمی ارزشی باید به اسکار معرفی شود و این برداشت که گزینه وی «ایستاده در غبار» است، گفت: وزیر ارشاد همیشه بسیار دقیق صحبت می کند. او در صحبت هایش اینگونه گفته که یکی از گزینه های مناسب برای ارسال به اسکار می تواند فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» باشد و من هم فکر می کنم به احتمال زیاد این فیلم یکی از گزینه ها باری بررسی خواهد بود اما من نظر شخصی ام را گفته ام و این لزوما نظر هیات انتخاب نیست.