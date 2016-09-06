به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آیت الله سید محمد سعیدی در دیدار دکتر حمیدی، معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش در سالن محراب حرم مطهر درباره ضرورت آموزش انسان ها گفت: خداوند با این که آیات و نشانه های فراوانی برای انسان ها قرار داده است، برای هدایت و جلوگیری از انحراف آنها، بهترین مخلوقات خود که پیامبران هستند، به سوی مردم فرستاد تا آنها را راهنمایی کنند.

وی با بیان این که وجود قانونی الهی به تنهایی نمی تواند مردم را در صراط مستقیم نگه دارد، گفت: آنچه که برای هدایت انسان ها و اجرای احکام و قوانین الهی ضروریست، استقرار حکومت اسلامی در جامعه است. در زمان طاغوت قرآن کریم تحریف نشده بود، ولی آنچه که از اجرای این قانون الهی جلوگیری می کرد، وجود حاکمیت طاغوت در کشور بود.

آیت الله سعیدی با بیان این که در دوران پیش از انقلاب، نظام به دنبال اجرایی کردن قوانین قرآنی، این منشور الهی نبود، افزود: خداوند بر ما منت گذاشت و انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) در کشور به راه افتاد و با رهبری این عبد صالح الهی و برکت خون شهیدان، به پیروزی رسید و جامعه به سمت اجرای قوانین الهی در جامعه حرکت کرد.

وی چنین اسلامی را مخالف زیاده خواهی های استکبار و دسیسه های شیاطین عنوان کرد و گفت: تلاش همه جانبه استکبار برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده خشم و نفرت آنها از ترویج آموزه های ناب اسلامی می باشد.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) به دشمنی های وهابیت با مکتب تشیع اشاره کرد و گفت: وهابیت در صد سال گذشته نیز وجود داشت، ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ترویج اسلام ناب را بر خلاف دیدگاه های خود دید و از این رو امروزه دست در دست دشمنان مسلم اسلام گذاشته و برای ضربه زدن به اسلام و مکتب اهل بیت(ع) کمر همت را بسته است.

وی با بیان این که انقلاب اسلامی چهره سیاه استکبار و مدعیان دروغین اسلام از جمله وهابیت را برای همگان روشن کرد، گفت: زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، فرهنگ انقلاب به سراسر جهان نشر یافت و همین مسئله موجب نشان دادن چهره واقعی استکبار و همپیمانان آنها شد. امروز وهابیت به اندازه‌ای رو سیاه شده است که الازهر مصر نیز این فرقه را جزو اسلام نمی‌داند.

آیت الله سعیدی در ادامه وحدت در ایران اسلامی را با توجه به رسالتی که بر دوش این نظام است، ضروری دانست و گفت: برای نظام ما که با ادیان و مذاهب مختلف در حال تعامل و گفت‌وگو است، شایسته نیست خودمان از درون به دنبال ضربه زدن به پیکره خود باشیم.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: در شرایطی که دشمنان ما برای ضربه زدن به نظام ما و مقابله با ترویج مکتب اهل بیت(ع) همپیمان شده اند، نباید با اختلاف افکنی های بی مورد، خود را در برابر آنها تضعیف سازیم.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در تربیت انسان و جامعه گفت: آموزش و پرورش بهترین دوران تربیت انسان‌ها را در اختیار دارد و می‌توانند افراد را از همان کودکی با الگوی تربیتی درست اسلامی آشنا سازد. باید قدر این فرصت را دانست و برای موفقیت در این عرصه، از خداوند یاری خواست.

آیت الله سعیدی خاطرنشان کرد: در این عرصه سیره نبی مکرم اسلام که در آیات قرآن کریم و روایات مختلف وجود دارد، بهترین الگو برای تربیت افراد می باشد. این پیامبر الهی با ارائه الگوی تربیتی درست، توانستند انسان ها را به سمت خداوند هدایت کنند.

وی توجه به جسم افراد در کنار توجه به جنبه های علمی را ضروری عنوان کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم دانش آموزان را ازنظر علمی و تربیتی به شرایط مطلوبی برسانیم، لازم است که به تربیت جسم آنها نیز توجه نمود.