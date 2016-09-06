بی حجابی در کشور سیاسی شده است/عهدنامه فرهنگی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نوراله طبرسی عصر سه شنبه در جلسه با مشاور وزیر کشور بانوان و خانواده و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، ضمن تبریک فرا رسیدن دهه اول ماه ذیحجه اظهار کرد: دهه اول این ماه به ایام الله تعبیر شده است زیرا موسم حج است و شهادت امام محمد باقر(ع)، روز عرفه و عید قربان در این دهه قرار دارد.

وی در ادامه ضمن تاکید بر بهره گیری از فیوضات این ماه گفت: این میزان عفاف و حجابی که در جامعه وجود دارد به برکت منبر، محراب، مسجد و روحانیت است و این در حالی است که پس از انقلاب اقدامات فرهنگی به صورت سنتی و هم صنعتی در جامعه پیگیری شد.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران با بیان اینکه ما در مقوله ترویج سنتی فرهنگ به باورهای و اعتقادات خود پایبند هستیم ابراز داشت: متولیانی که باید به شکل صنعتی مقوله فرهنگ را پیگیر باشند هم به اهداف خود پایبند باشند.

آیت اله طبرسی، تصریح کرد: دشمن از طریق شبکه های مجازی به دنبال تغییر فرهنگ پوشش زنان و دختران ما است و می خواهد، حجاب و عفاف و دین را از جامعه ما بگیرد و بی بندباری ترویج کند لذا ضرورت دارد دولت با تمام توان و امکانات در مقوله کاهش بی بندباری اخلاقیو ترویج فرهنگ عفاف و حجاب کار کند.

وی، افزود: با توجه به اینکه جامعه روحانیت از گذشته تاکنون به طور پراکنده یک هدف را داشتند آنهم ترویج عفاف و حجاب بود، بیان کرد: مقوله عفاف و حجاب مقدماتی دارد و معتقدیم بایستی با سبک و شیوه امروزی ترویج شود.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران، اظهار داشت: در این شرایط سخت و سنگینی که فساد از در و دیوار دنیا می بارد ما لااله الا الله ، محمد رسول الله می گوییم و تبلیغ این فرهنگ در این شرایط کار بسیار سخت و مشکلی است.

آیت الله طبرسی، به موضوع چند صدایی در بحث ترویج فرهنگ اشاره کرد و گفت: با وجود شبکه های متعدد ماهواره ای، مجازی و ... دختران ما با الگوهای متعددی در موضوعات مختلف روبرو هستند و این مسئولیت ما را سنگین تر کرده است.

وی، با بیان اینکه امور بانوان و خانواده وزارت کشور در بحث کاهش آسیب های اجتماعی بایستی با همکاری سایر وزارتخانه های مرتبط اهتمام ویژه ای داشته باشد، تاکید کرد: با بودجه و نقشه راه بهتر، آسیب های جامعه را رصد و شناسایی کنید.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران، با بیان اینکه نگرانی ما در گذشته تنها موضوع مواد مخدر و اعتیاد زنان بود، ادامه داد: اکنون دامنه آسیب های اجتماعی در میان زنان و دختران گسترده تر شده است که برای رفع این آسیب ها نیاز به راه کارهای نو و ریشه ای داریم.

آیت الله طبرسی، به ظرفیت دریای مازندران اشاره کرد و گفت: سالهای سال است که دریا سالانه گردشگران زیادی را به سوی خود جذب کرده است و همراه این میزان مسافر و گردشگر فرهنگ های متنوع و متفاوت وارد استان می شود که تهدیدی برای جامعه جوان و خانواده های ما است که به بی بندباری و طلاق و دیگر آسیب ها دامن می زند.

وی افزود: هنوز نتوانسیم در ساماندهی دریا کار مناسبی داشته باشیم در سطح کلان پیگیری شد تا دریا ملی شود که هنوز موفق نبودیم.

امام جمعه ساری، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «خانواده» را که در این ابلاغ کردند که در این ابلاغیه معظم له وظایف، حد ومرزهای خانواده را تعیین کردند.

آیت الله طبرسی، با بیان اینکه پس از انقلاب شکل گیری نظام جمهوری اسلامی به ویژه در سالهای اخیر زنان توانستند در تصمیم سازی ها نقش مهمی ایفاء کنند ، افزود: در امور بانوان و خانواده، خوشبختانه زنان برای همنوعان خود تصمیم گیری می کنند و این در حالی است که موضوع بی حجابی زنان در جامعه کنونی سیاسی شده است .

وی افزود: بیکاری، سخت شدن ازدواج ،افزایش طلاق و آزادی که پس از انقلاب در امر ازواج به دختران داده شد، موجب افزایش بی بندباری در جامعه شده است.

امام جمعه ساری، به موضوع فرزندسالاری در خانواده ها اشاره کرد و گفت: استفاده مداوم از موبایل حتی در جمع های خانوادگی و مهمانی ها، روابط میان خانواده، اقوام و دوستی ها را روبه روز سردتر کرده است و البته این سردی روابط در کشورهای غربی امری طبیعی است و در عین حال در کشور ما امری غیر عادی و وارداتی است.

از روابط های نامشروعی بین زنان و مردان نگرانیم



آیت اله طبرسی، با تاکید بر اینکه متولیان امر فرهنگ و خانواده بایستی مطابق شرایط امروز برای ازدواج جوانان نسخه پیچی کنند، تصریح کرد: به خاطر ارتباط های مستقیمی که قشرهای مختلف جامعه شهری و روستایی ، پیر و جوان با ما دارند در جریان مشکلات جامعه هستیم . از وضع موجود در ارتباط با روابط نامشروع زنان و مردان، پسران و دختران نگران هستیم.

وی، ابراز داشت: ما هیچ گاه نمی توانیم همه دردهای جامعه را رفع کنیم ولی آن مقداری که از جامعه سهم داریم از آن عقب هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران، ضمن آرزوی موفقیت برای همه متولیان فرهنگی کشور در بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی، ادامه داد: شعبه فرهنگی در وزارت کشور راه اندازی شود و در این شعبه با حضور وزیر کشور، جامعه روحانیت، وزارتخانه های متولی فرهنگ و سازمان تبلیغات اسلامی و متولیان بانوان و خانواده و افراد تاثیرگذار نشست های برای تبادل نظر در فاصله های زمانی برگزار شود تا به مسائل و آسیب ها عینی تر پرداخته شود.

طبرسی، با بیان اینکه استان مازندران بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید را تقدیم نظام کرده است تصریح نمود: اینان جوانان پا منبری بودند و سوالی این است که برای جوانان امروز چه کاری انجام شده است و مادران برای تربیت فرزندان خود چه وقت و زمانی را صرف کردند.

فسادهای مالی- اقتصادی این گروه آن گروه شده است/ لزوم سفاف سازی در فسادهای مالی

وی، خواستار تدوین عهدنامه و آیین نامه ای برای پیگیری مسائل فرهنگی جامعه شد و گفت: از وجود بی حیایی بین روابط زنان و مردان نگرانیم و انقلاب اسلامی تشکیل شده تا مشکلات حل شود ولی متاسفانه جناحی شده است . فسادهای مالی – اقتصادی ، سیاسی شده است ، این گروه و آن گروه شده است(شفاف سازی نمی شود) . نفهمیدیم بابک چه مقدار برد و خورد و سرانجام جزایری چه شد؟

نماینده ولی فقیه در استان مازندران، افزود: این تناقضات برای جامعه جوان ما سوال ایجاد می کند . جوانان در نشست هایی که با ما دارند از ابهامات می پرسند.

طبرسی، موضوع فرهنگ را مسئله ای مغفول در جامعه خواند و گفت: حرف هایی زیادی دراین باره گفته شده ولی عملیاتی نمی شود.

وی گفت: در خانواده ای که چهار دختر به خاطر نداشتن جهیزیه از ازدواج بازماندند، موضوعاتی است که باید توسط دولت به این مشکلات پرداخته شود هرچند اقدامات خیرخواهانه مردمی برخی از این مشکلات را رفع می کند.

طبرسی در ادامه بر لزوم توجه بیشتر دولت به مسئله فرهنگ، تحکیم بنیان خانواده و ... تاکید کرد و گفت: اگر بخواهیم کاری انجام ندهیم توپ را به زمین دیگری شوت کنیم اینها مورد قبول خدا نیست.

امام جمعه ساری، خطاب به مشاور وزیر کشور ، گفت: شما رسالت مهمی دارید و با توجه به اینکه نیمی از پیکر جامعه بانوان و دختران هستند بایستی برای رفع خلاهای وجودی این قشر از جامعه که شامل، مادی، معنوی، شغلی، تحصیلی و ... است برنامه ریزی شود.