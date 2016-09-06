حل مشکلات اجتماعی نیازمند تدابیر قوای سه گانه است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه تبریز، آیت الله محسن مجهدشبستری روز سه شنبه در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ارزش و اهمیت این کمیسیون مجلس را در شرایط کنونی کشور بسیار بالا و وسیع دانست و افزود: هر چند کمیسیون های مختلف مجلس در زمینه های تخصصی از اهمیت بسزائی برخوردارند، اما کمیسیون اجتماعی به دلیل همه جانبه بودن مباحث و دربرگیری ابعاد مختلف از جایگاه ویژه ای در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری برخوردار است.

وی، مسایلی از قبیل کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق، آسیب های اجتماعی و گسترش فضاهای مجازی مبتذل را از نمونه های وضعیت ناهنجار حوزه های اجتماعی و فرهنگی یاد و بر اهتمام جدی کمیسیون اجتماعی در کنار کمیسیون فرهنگی برای آسیب شناسی این مشکلات و ارایه راهکارهای مناسب و عملی برای رفع آنها تاکید کرد.

آیت الله مجتهدشبستری، از انتشار اخباری مبنی بر بی میلی نمایندگان برای عضویت در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کرد و گفت: در حالی که بسیاری از مشکلات کشور ریشه های فرهنگی داشته و با انجام کارهای موثر در این بخش می توان بخش اعظم معضلات اجتماعی را رفع کرد، بی رغبتی نمایندگان به حضور در کمیسیون فرهنگی جای گلایه دارد.

وی، از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا با همفکری و همکاری مشترک با کمیسیون فرهنگی نسبت به حل و فصل مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور، جلساتی را ترتیب داده و در این زمینه فعال تر باشند.

آیت الله مجتهدشبستری ادامه داد: دولت نیز در این رابطه می تواند با تسهیل در ارایه تسهیلات ویژه به جوانان و وام های ازدواج و همچنین رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور، جوانان را در ترغیب به ازدواج کمک کرده و مسیر تشکیل خانواده جوانان دختر و پسر را فراهم تر کند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی جوانان به دلیل بیکاری، از دولت خواست پرداخت وام های ازدواج را بلند مدت کند تا زوج های جوان توانایی بازپرداخت آنها را بدون بروز مشکلات جدید مالی، داشته باشند.

امام جمعه تبریز، از دستگاه قضائی کشور نیز خواست تا با ارایه راهکارهای مناسب سدی محکم در مقابل پدیده رو به رشد طلاق اتخاذ کند.

آیت الله مجتهدشبستری گفت: دادگاه های خانواده نباید به راحتی و در اسرع وقت مجوز و حکم طلاق های توافقی را برای طرفین دعوی صادر کند، زیرا که صدور چنین احکامی موجب عادی شدن مساله طلاق در جامعه شده و آمارهای مربوطه را روز به روز افزایش می دهد.

وی ادامه داد: آمارهای موجود در زمینه طلاق نشان می دهد که دادگاه ها در حوزه پیشگیری عملکرد مناسبی ندارند و باید دوایر مشاوره ای آنها بیش از پیش فعال شده و نسبت به آفت طلاق در جامعه حساس تر باشند.

آیت الله مجتهدشبستری، مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان را از عوامل اصلی کاهش ازدواج و کثرت طلاق در کشور بیان و اظهار کرد: در شان جامعه اسلامی نیست که جوانان و به خصوص تحصل کرده های جامعه به ناچار در حوزه هایی اشتغال پیدا کنند که برازنده خانواده های انها نیست.

وی یادآور شد: آسیب های اجتماعی کشور نیازمند اقدامات عاجل است و بی توجهی در این رابطه موجب بروز خطرات عدیده برای کشور خواهد شد.