نصب ماکت هواپیمای کلنل پسیان در ارتفاعات عینالی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان عینالی تبریز، مسعود برزگر جلالی اظهار کرد: در راستای ایجاد جذابیت و افزایش زیبایی های پارک های در حال بهسازی ائل داغی و پیوند عینالی علاوه بر ماکت هواپیمای محمدتقی خان پسیان، مجسمه کوهنورد و تندیس های متعدد دیگر نصب می شود.

وی افزود: ماکت هواپیمای محمدتقی خان پسیان اولین خلبان ایرانی که از مشاهیر گرانمایه تبریز و آذربایجان می باشند، پس از ساخت توسط همکاران هنرمند این سازمان بر بالای تپه ایی در پارک ائل داغی عینالی نصب شد.

برزگر جلالی با مهم خواندن معرفی مشاهیر و تاریخ گهربار این مرز پرگهر گفت: دلیل انتخاب محل نصب ماکت علاوه بر آشنایی شهروندان و مهمانانی که از پارک استفاده می کنند با این مشاهیر پر افتخار تبریزی، قابل رویت بودن آن از اتوبان پاسداران برای مسافران عزیز شهرمان و نزدیکی به فرودگاه تبریز می باشد.

مدیرعامل سازمان عمران عینالی همچنین به نصب مجسمه کوهنورد در این پارک اشاره کرد و گفت: با نصب پیکره هنری ارزشمند رشیدالدین فضل الله همدانی و پسرش در ربع رشیدی، مجسمه که قبلا در باغ ربع رشیدی نصب شده بود به این پارک انتقال و در محلی مناسب و قابل رویت از اتوبان پاسداران نصب شدکه با نورپردازی و محوطه سازی پیرامون محل نصب مجسمه و ماکت هواپیمای محمدتقی خان پسیان زیبایی آن دوچندان و قابل رویت در شب نیز خواهند بود.