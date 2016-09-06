پیگیری فاضلاب شهری مطالبه مردم گلوگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا تباکی عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلوگاه افزود: اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی هم از دغدغه های سالیان دراز این مردم است که نیازمند مساعدت ویژه مسئولان در این زمینه هستیم.

وی اصلاح خطوط و تعمیر تاسیسات را از راهکارهای کاهش هدررفت آب دانست و اظهار کرد: برای مصرف بهینه و صرفه جویی در آب علاوه بر فرهنمگ سازی در بین مردم باید شبکه های فرسوده هم تعمیر و بهسازی شوند تا با مشکل کمتری روبرو شویم.

فرماندار گلوگاه با اشاره به خدمات مختلفی که در طول سالیان مختلف در گلوگاه انجام شده است، یادآور شدذ: علی رغم خدمات مختلف انجام شده این شهرستان همچجنان از محرویمت های مختلف رنج می برد که باید با همکاری همه مسئولان برای رفع مشکلات تلاش شود.

تباکی در ادامه با اشاره به افتتاح پروژه بهسازی و مهندسی مجدد یک حلقه چاه در هفته دولت امسال در بخش آب و فاضلاب شهری بااعتبار حدود 2 میلیارد ریال گفت: این پروژه کمبود و افت فشار آب را بریا یک هزار خانوار گلوگاهی رفع کرد که خدمات شایسته ای بوده است که ارائه شد که امیدواریم استمرار یابد.

وی در پایان عمر مدیریتی را بسیار کوتاه دانست که باید برای خدمت رسانی به مردم و خدمتگزاری به ولی نعمتان در این دوره استفاده بهینه انجام شود و مدیران برای خدمت به مردم از هیچ تلاش فروگذار نباشند.

در این مراسم علی مهدوی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت آب و فاضلاب شهری گلوگاه معرفی و از خدمات کمال‌الدین گودرزی رئیس سابق تجلیل شد.