به گزارش خبرنگار مهر، حامد سروش بعد از ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی مدیران و اساتید دانشگاه های شهرستان محلات که در دانشگاه پیام نور محلات برگزار شد، اظهار داشت: شهرستان محلات با برخورداری از جاذبه های طبیعی، آب و هوای مناسب و منابع خدادادی دیگر از فرصت های مساعدی برای توسعه صنعت گردشگری و ایجاد اشتغال برخوردار است.

وی افزود: وجود دانشگاه های مختلف و مراکز علمی - پژوهشی در محلات، بستر و زمینه توسعه شهر را فراهم ساخته تا این توسعه در سایه اعتماد، مشارکت، کار جمعی و روحیه کاری تحقق یابد.

سروش با اشاره به توسعه متوازن و نظام مند دانشگاه، توجه به استقلال علمی دانشگاه ها و حمایت هرچه بیشتر دولت از دانشگاه های توانمند به جای دخالت در تصمیمات آنها را از مولفه های اساسی توسعه متوازن دانشگاه دانست.

وی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی افزود: در این راستا دولت باید شرایط هموار شدن این هدف مهم را فراهم کرده تا دانشگاه ها بتوانند برای تحقق آن در بعد علمی گام بردارند.

سرپرست دانشگاه پیام نور محلات تاکید بر امور آموزشی و پژوهشی و برگزاری همایش ها، نشست ها و سمینارها و مدیریت منابع و درآمدزایی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی لازم برشمرد و اضافه کرد: ارتباط دانشگاه با صنعت و تاسیس شرکت های دانش بنیان می تواند راهکاری برای رسیدن به هدف اقتصاد مقاومتی باشد.

سروش افزود: مرکز رشد دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۹۴ با همکاری پارک علم و فناوری استان مرکزی تاسیس شد و با توجه به تفاهم نامه منعقدشده بین پارک و دانشگاه حمایت های مالی از شرکت ها توسط پارک صورت می گیرد.

وی بیان داشت: دانشگاه پیام نور با قرار دادن فضا و امکانات آزمایشگایی خود در اختیار شرکت های دانش بنیان امکان گسترش این شرکت ها را فراهم می کند.

سرپرست دانشگاه پیام نور محلات اضافه کرد: این مرکز رشد با هدف توانمند سازی فارغ التحصیلان دانشگاهی در زمینه کشاورزی و صنعت سنگ تاسیس شده و فارغ التحصیلان و اساتید می توانند با ارایه ایده در زمینه تجاری سازی از امکانات مرکز رشد دانشگاه پیام نور محلات استفاده کنند.

سروش تاکید کرد: آموزش عالی و نظام دانشگاهی نیازمند بازتعریف و سازماندهی در نقش و ماموریت های خود در فرآیند توسعه است و باید با رویکرد علمی و مشارکت اجتماعی بتواند وضعیت خود را ارزیابی کرده تا تغییرات لازم را برای سازماندهی دانش نظری و عملی برنامه ریزی در دانشگاه ها مهیا سازد.