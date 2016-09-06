به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی عصر امروز (سهشنبه ۱۶ شهریور) در دیدار با رئیس و دبیران استانی بنیاد بینالمللی غدیر با تشکر از تلاشهای حجتالاسلام صدیقی رئیس، ظریف منش مدیرعامل و همکارانشان در این بنیاد گفت: غدیر، هویتبخش جامعه اسلامی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد آیتالله خزعلی ادامه داد: مسئله غدیر یکی از حوادث تاریخی نبود، بلکه یک راه و صراط است. کسانی که در این صراط باشند، سعادتمند خواهند شد و باید به این مهم اهتمام ورزید.
لاریجانی افزود: علاوه بر شیعیان، حدیث غدیر موردقبول تمامی فرقههای اسلامی است. البته ممکن است تعریف دیگری در این رابطه وجود داشته باشد، اما غدیر در سرنوشت تمامی مسلمانان تأثیرگذار است.
وی با تأکید بر اینکه باید حقیقت غدیر روشن شود، خطاب به حاضران در نشست بیان کرد: شما کارکنان بنیاد غدیر در راه پررنگ کردن این صراط تلاش میکنید. از وجوه راهنمایی خلق، راهنمایی دینی و تکوینی است.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: یکی دیگر از بُعدهای راهنمایی خلق در زمینه سیاست است، اشکالی که در روشنفکری جدید وجود دارد، این است که موضوع جدایی دین از سیاست را مطرح میکند و اعلام میکند با انجام این کار وحدت بیشتر میشود. این در حالی است که این موضوع یک اشکال مبنایی دارد.
لاریجانی تصریح کرد: در آیین پیامبر (ص) که آیین خاتم است، موضوع خاتم بودن به دلیل اکمال در دین است یعنی همه وجوه سعادت را در برمیگیرد.
وی گفت: انسان یک موجود اجتماعی است، بنابراین وجه قالب انسان اجتماعیات است تا فردیات. از نظر مبنایی حرف سکولارها دقیق نیست و ما مسلمانان نمیتوانیم به این موضوع سکولارها توجه کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دین نمیتواند از سیاست جدا باشد، افزود: در طول تاریخ بیشترین خسارت ناشی از این بود که حکومتها دینی نبودند و به دلیل توجه به هوای نفس مشکل برای مردم ایجاد میکردند. امروز در صحنه منطقه که برخی با بیرق اسلام دروغین فعالیت میکنند و مردم یمن و سوریه را به خاک و خون میکشند، مشخص میشود که هدف آنان اسلام نیست، هرچند که پرچم اسلام را در دست بگیرند.
لاریجانی ادامه داد: برای برخی غربیها مشخص شده که فکر اسلامی ایران متفاوت است و تفاوت آن در مفهوم ولایت است. فرقههای اسلامی در فروعیات تقریباً با هم مشترکند و در اصول تفاوتی ندارند، مفهوم ولایت یک راه و صراط است، بنابراین کار شما در بنیاد بینالمللی غدیر باارزش است و باید برای تمامی سنین کار کنید.
وی تصریح کرد: توجه به موضوع غدیر از امور فرهنگی ناب محسوب میشود و توجه به این موضوع برای جهان اسلامی بسیار مهم است و باید در این رابطه بیشتر کار شود و به شما کسانی که در بنیاد بینالمللی غدیر فعالیت میکنید، توصیه میکنم کار باارزش را با شوق انجام دهید که البته همینطور هم هست و باید مفهوم غدیر برای جامعه مکشوف شود.
گفتنی است در ابتدای این دیدار حجتالاسلام صدیقی امامجمعه موقت تهران و ظریف منش مدیرعامل بنیاد غدیر گزارشی از روند فعالیتهای بنیاد بینالمللی غدیر به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.
نظر شما