به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، سعید شبستری با اشاره به ترویج فرهنگ ابتذال با سریال‌های ترکیه‌ای در شبکه‌های ماهواره‌ای اظهار داشت: با مهریه‌های آنچنانی نمی‌توان زندگی پایدار را شاهد بود، اما برخی خانواده‌ها نگاه تجاری به ازدواج دارند.

وی با اشاره به اینکه خانواده اساس جامعه است، ابراز داشت: سبک خانواده ایرانی اسلامی مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی است اما ازدواج‌ها و تشکیل خانواده‌ها امروز بر این سبک و روش رخ نمی‌دهد.

شبستری افزود: یک پنجم ازدواج‌ها امروز به طلاق منجر می‌شود که باید ریشه این مشکل آسیب شناسی شود، زیرا طلاق به دنبال خود آسیب های دیگری را از جمله فرزندان طلاق و زنان سرپرست خانوار به دنبال دارد.

وی تأکید کرد: اعتیاد و مواد مخدر نیز یکی از علل افزایش طلاق است که بنیان خانواده‌ها را تهدید می‌کند، اعتیاد با رنگ و لعاب‌های متعدد و با لذت‌های گذرا بین جوانان تبلیغ می‌شود، همین سه سال گذشته دخترانی در این شهر زیر پل‌ها شب را به صبح می رساندند که خوشبختانه با تشکیل کمپ ماده ۱۶ دیگر شاهد معتادان متحجر در استان نیستیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به اینکه زندگی ساده خوشبختی را به دنبال دارد، عنوان کرد: با مهریه‌های آنچنانی نمی‌توان زندگی پایدار را شاهد بود، اما برخی خانواده ها و جوانان نگاه تجاری به ازدواج دارند.

وی تأکید کرد: هر چه از ارزش‌های اسلامی در زندگی فاصله بگیریم، ازدواج‌ها و تشکیل خانواده‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شود.

شبستری بر ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج آسان در جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: ترویج فرهنگ ابتذال و خیانت در خانواده‌های ایرانی توسط سریال‌های ۴۰۰ قسمتی ترکیه‌ای در ماهواره، بیشترین آسیب‌ها را وارد می‌کند.