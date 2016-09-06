۱۰۴هزار مسافر در مدارس چهارمحال و بختیاری اسکان داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار داشت: از ابتدای تعطیلات تابستانی تا اواخر روز ۱۲شهریور ماه ۱۱۲هزارو ۱۷۵ نفر مسافر در قالب ۱۰۴هزارو ۲۳۰ نفرمسافر فرهنگی وهفت هزارو۹۴۵ نفرمسافر غیر فرهنگی در ستاد های اسکان تابستانی استان پذیرش شدند.

امیدی افزود: تاکنون ۲۲هزارو ۴۳۵خانوار در قالب ۲۰هزارو ۸۴۶خانوار فرهنگی ویک هزارو ۵۸۹ خانوار غیر فرهنگی در ستاد های اسکان تابستانی استان اقامت یافتند.

وی تصریح کرد: از ابتدای تعطیلات تابستانی۲۲۴ هزارو ۳۵۰ نفر روز مسافر در قالب ۲۰۸هزارو ۴۶۰نفرروز مسافر فرهنگی و۱۵ هزارو ۸۹۰ نفرروز مسافرغیر فرهنگی در این مراکز اسکان یافتند.