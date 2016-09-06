بندهای طرح کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه برای سازش فلسطین-اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه لبنانی المیادین مفاد طرح کمیته چهار جانبه صلح خاورمیانه (اتحادیه اروپا، روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد) برای پیشبرد پرونده فلسطین را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش طرح کمیته چهار جانبه صلح خاورمیانه (اتحادیه اروپا، روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد) در صدد است تا فعالیت های جنبش فتح را مجدد به کار بیندازد و همچنین میان فتح و حماس و دیگر گروه های فلسطینی آشتی برقرار کند و از فلسطینی ها در داخل این کشور نیز حمایت کند.

این طرح همچنین به دنبال پیشبرد روند سازش بر اساس طرح عربی است و می خواهد علاوه بر وحدت بخشی به صفوف جنبش فتح و بازگرداندن افرادی که کناره گرفته اند، برخی از پرونده های قضایی را حل کند و «محمد دحلان» را نیز به جایگاه و مرکزش بازگرداند.

برخی دیگر از بندهای طرح کمیته چهار جانبه صلح خاورمیانه (اتحادیه اروپا، روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد) بدین شرح است:

- پس از مشورت با تمامی گروه های سازمان آزادی بخش و اعضای آن، نهادهای مربوط به این سازمان مجددا شروع به کار کنند.

- پس از پایان رساندن پرونده جنبش فتح، مذاکره با گروه های فلسطینی و دعوت از آنها برای برگزاری نشستی دائمی در قاهره پایتخت مصر در دستور کار قرار می گیرد.

- تا زمان دستیابی به توافق آشتی ملی، نشست ها در قاهره ادامه خواهد داشت. توافق آشتی باید بر اساس اصل شراکت کامل و به دور از سهم خواهی باشد.

- توافق آشتی برای این است که کرانه باختری و نوار غزه تحت کنترل حکومتی یکسان و سلاح قانونی یکسانی باشند.

- کمیته ای عربی برای نظارت بر روند اجرای توافق آشتی و الزام تمامی طرف ها برای پایبندی به محورهای این توافق تشکیل می گردد.

- برای متحد کردن جنبش فتح باید فعالیت هایی صورت گیرد تا بدین طریق توازن به فلسطین بازگردد و ابومازن مسئول انجام این اقدام است.

- کار برای دستیابی به آشتی ملی فلسطین با هدف تقویت جایگاه و موضع فلسطینی ها در برابر اسرائیل صورت می گیرد.

- در صورتی که فلسطینی ها به توافق آشتی ملی دست نیابند، اتحادیه عرب برای اعمال آنچه که به نفع و مصلحت مردم فلسطین است، دست به کار می شود و مداخله می کند.

- وحدت فلسطینی ها موجب خواهد شد که طرح صلح عربی مجددا مطرح گردد. همچنین وحدت فلسطینی ها در دعوت از جامعه بین المللی برای فشار وارد کردن به اسرائیل تاثیر دارد.

- در صورتی که فلسطینی ها به دودستگی ادامه دهند، برخی از کشورهای عربی برای نوع تعامل با این موضوع در دستور کار قرار دادن گزینه های دیگر را بررسی خواهند کرد.

- طرح کمیته چهار جانبه صلح خاورمیانه بر این اساس طراحی شده است که در ابتدا بر تمامی گروه های کم تحرک که از پویایی لازم برخوردار نیستند، در هر مرحله ای به آنها فشار وارد خواهد کرد.

- فلسطین باید برای تحت پیگرد قرار دادن اسرائیل و محاکمه جنایات آن، به تمامی مجامع بین المللی اهتمام ورزد.

- قوانین از طریق برگزاری انتخابات عمومی قانونگذاری، ریاست جمهوری و شورای ملی تجدید شوند.

- ازسرگیری طرح عربی بدون اعمال هیچ اصلاحی و دعوت از جامعه بین المللی برای حمایت از آن.

- افزایش حمایت مالی و معنوی کشورهای عربی از مردم فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه.

- در پیش گرفتن اقدامات عملیاتی و فراهم کردن حمایت لازم از قدس و ساکنان آن به همراه مقابله با یهودی سازی قدس.