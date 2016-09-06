لاریجانی درگذشت مادر خالد مشعل را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه در پیامی درگذشت خانم فاطمه مشعل مادر خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) را به وی تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

«جناب آقای خالد مشعل

رئیس محترم دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی (حماس)

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

با تاثر از درگذشت مادر گرامی جنابعالی، سرکار خانم فاطمه مشعل مطلع شدم.

اینجانب بدین مناسبت ضمن ابراز مراتب همدردی و تسلیت خود به جنابعالی و خانواده محترم، از خداوند منان رحمت برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت دارم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

جمهوری اسلامی ایران»