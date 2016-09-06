شبه نظامیان «اُیغور» مسئول حادثه انفجار در مقابل سفارت چین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قرقیزستان شبه نظامیان «ایغور» را مسئول حادثه انفجار در مقابل سفارت چین در این کشور اعلام کرد.

سرویس امنیت دولتی قرقیزستان در این باره اعلام کرد: انفجار انتحاری بمبی که هفته گذشته در نزدیکی سفارت چین در «بیشکک» پایتخت این کشور به انجام رسید به دستور شبه نظامیان «ایغور» که در سوریه فعال هستند بوده است.

گفتنی است، در حادثه انفجار هفته گذشته در نزدیکی سفارت چین واقع در پایتخت جمهوری قرقیزستان دست کم یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.

به گفته وزارت کشور قرقیزستان، منشاء این واقعه، انفجار خودرویی بوده که سرنشین آن پس از ورود به محوطه سفارت چین در عملیاتی انتحاری آن را منهدم کرده بودند.