۲ میلیارد تومان برای پروژه ساختمان پیام نور مرکزمازندران نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله دیو سالار عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: دانشگاه پیام مازندران ۲۰هزار دانشجو در ۱۸مرکز و واحد در سطح استان دارد و این دانشگاه یکی از دانشگاه های موفق در سطح کشور و استان است و در همه حوزه های عمرانی، آموزشی، پژوهشی و ... بر اساس استاندارد ها عمل کرده است.

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران، با بیان اینکه دانشگاه پیام نور با توجه به برنامه های دولت ماموریت های خود را انجام می دهد، ادامه داد: دانشگاه کارهای خوبی تاکنون در بخش مسابقات علمی، همایش ها و پژوهش ها انجام داده است که توفیقاتی خوبی داشته است.

دیوسالار، به سفر معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در استان اشاره کرد و گفت: این سفر مایه خیر و برکات زیادی برای ما بود زیرا توسعه کالبدی مراکز دانشگاهی کمک قابل توجهی کردند.

وی، ابراز داشت: در این سفر تمامی هفت طرح نیمه تمام دانشگاه در بخش های عمرانی، آموزشی، اداری و ... تعیین تکلیف شدند و مرکز آموزشی اداری – آموزشی هادی شهر هم با حضور دکتر حسنی افتتاح شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان مازندران، در ادامه با بیان اینکه با حضور دکتر حسنی برای رفع مشکلاتی حوزه اداری و مالی راه حل های خوبی ارائه شد، همچنین مشکل هزار کارمند قراردادی سطح کشور رفع شد و اینها با حضور دکتر حسنی و تدبیر وی در بخش معاونت اداری ، مالی و عمرانی حاصل شده است.

افزایش رشته های مقطع کارشناسی ارشد / بدهی شهرداری ساری پرداخت شد

رئیس دانشگاه پیام‌نور مازندران با بیان اینکه این دانشگاه به لحاظ کیفیت آموزشی در میان ۱۳ دانشگاه برتر کشور قرار دارد، اظهار کرد: ۷۰درصد از قبولی‌ها در آزمون‌های استخدامی سازمان‌ها و ادارات مربوط به فارغ التحصیلان پیام نور است .

دیوسالار در ادامه یادآور شد: کیفیت آموزشی، بومی گزینی دانشگاه باعث شده در رقابت با بسیاری از دانشگاه ها موفق باشد.

وی درباره طرح های که توسط دانشجویان دانشگاه ارائه میشود ، گفت: ۶۴ طرح دانشجویان پیام نور مازندران تجاری سازی شده است.

این مسئول، با بیان اینکه یازده رشته در گرایش ارشد را در دانشگاه پیام نور بابل در سال جدید افزایش دادیم، افزود: در مجموع ۳۹ رشته کارشناسی ارشد برای سال‌جاری در دانشگاه پیام‌نور مازندران اضافه می‌شود.

دیوسالار در پاسخ به سوالی درباره بدهی دانشگاه پیام نور به شهرداری ساری گفت: این بدهی یک میلیارد تومان بود که با کمک و همراهی دانشگاه پیام نور کشور تمام و کمال به شهرداری پراخت شد.