تغییر مسیر کشتی جنگی آمریکا به دلیل نزدیک شدن نیروهای نظامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو مقام مسئول در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از نزدیک شدن یک کشتی ایرانی به کشتی جنگی آمریکا در خلیج فارس خبر دادند.

بر این اساس، دو مقام مسئول در وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری رویترز اعلام کردند: کشتی ایرانیِ متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز به ۱۰۰ یاردیِ یک کشتی جنگی آمریکا در خلیج فارس نزدیک شد.

مقامات مذکور که خواستند نامشان فاش نشود، در ادامه به این خبرگزاری غربی گفتند: کشتی ایرانی مستقیماً در مقابل کشتی گشت زنیِ آمریکا حرکت کرد؛ اقدامی که به تغییر مسیر کشتی جنگی آمریکایی منجر گردید.

این افراد در ادامه اقدام نیروهای نظامی ایران را نا اَمن و غیر حرفه ای قلمداد کردند.