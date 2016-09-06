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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۲۲

واژه نامه حوادث حمل و نقل کشور یکپارچه می شود

واژه نامه حوادث حمل و نقل کشور یکپارچه می شود

جلسه کمیته امداد و فوریتهای پزشکی با موضوع نهایی سازی واژه نامه حوادث حمل و نقل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه با هدف اجماع نظر کلیه متولیان ایمنی راهها درخصوص مفاهیم مرتبط با حوادث حمل و نقل (ترافیکی- غیرترافیکی) شامل تعریف مصدوم و فوت ناشی از حوادث ترافیکی بر اساس کدگذاری بین المللی بیماریها و آسیبها( ICD-10) برگزار شد. 

مشاور وزیر بهداشت و سرپرست اورژانس کشور در این جلسه با بیان ضرورت وجود زبان مشترک بین سازمانی بر لزوم تدوین شیوه نامه اجرایی مورد تایید همه سازمانها برای یکسان سازی آمارها تاکید کرد.

 پیرحسین کولیوند یادآور شد: یکپارچه شدن مفاهیم به فراهم شدن مقایسات بین المللی و ارتقاء جایگاه ایران در عرصه بین المللی کمک می کند.

این جلسه با حضور نمایندگان کمیسیون ایمنی راهها سازمان راهداری، سازمان پزشکی قانونی، پلیس راهور، سازمان بیمه و وزارت کشور برگزار شد.

کد مطلب 3763116

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