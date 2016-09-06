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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۵۷

رئیس هیات فوتبال آذربایجان شرقی:

۵۰۰۰ بلیت برای بازی تیم های تراکتورسازی و پرسپولیس فروخته می شود

۵۰۰۰ بلیت برای بازی تیم های تراکتورسازی و پرسپولیس فروخته می شود

تبریز- رئیس هیات فوتبال آذربایجان شرقی گفت: تعداد پنج هزار قطعه بلیت برای بازی تیم های تراکتورسازی و پرسپولیس از هفته پنجم لیگ برتر باشگاه های کشور فروخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی این هیات، جواد ششگلانی محل برگزاری این بازی را ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی اعلام و اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم و کافی برای برگزاری این بازی انجام شده و موافقت شورای تامین شهرستان نیز به همین منظور جلب شده است.

وی، زمان برگزاری این بازی مهم و حساس را ۱۷ و ۱۵ دقیقه روز شنبه بیستم شهریور جاری اعلام کرد.

ششگلانی با اشاره به محدودیت سکوهای تماشاگران در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی، از هواداران فوتبال درخواست کرد این بازی مهییج و مهم را از طریق گیرندگان خود از منازل پیگیری کنند.

وی اعلام کرد: طبق قوانین و مقررات موجود تنها ۱۰ درصد سکوها در اختیار هوادران تیم میهمان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3763118

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