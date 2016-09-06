ادارات دولتی ساعاتی را برای ورزش بانوان اختصاص دهند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، لیلا جاویدان در همایش ورزش بانوان در سالن میرداماد تبریز، افزود: در شرایط فعلی جامعه بانوان نیاز مبرم به ورزش همگانی دارند و باید اماکن و امکانات ورزشی مناسب بانوان در شهر ایجاد شود.

وی، درباره خطرات نپرداختن بانوان به ورزش هشدار داد و یادآور شد: زمانی که ساعت های خاصی را یک فرد برای ورزش خودش در نظر داشته باشد سلامتی او در هر جنبه ای تضمین می شود، پیاده روی، شنا و فعالیت های بدنی زمانی که از زندگی افراد حذف شود، فرد با انواع و اقسام بیماری ها و مشکلات روبه رو خواهد شد.

جاویدان اظهار کرد: یکی از بیماری های بانوان، افسردگی است که یکی از علت های مهم بروز این مساله، نپرداختن بانوان به ورزش است که این خود مانع بزرگی برای پیشرفت فرد در جامعه به حساب می آید که بر روی اعضای خانواده و جامعه نیز تاثیرگذار است.

وی گفت: ورزش همگانی باید به صورت صحیح برای اقشار مختلف مردم به ویژه بانوان بازتعریف شود و اگر بخواهیم میزان ورزش همگانی را در بین بانوان در نظر بگیریم، باید بگوییم که در راه گسترش و توسعه آن به خوبی عمل و طی نشده است.

جاویدان گفت: ورزش همگانی همانطور که از نامش مشخص است هم برای آقایان است و هم برای بانوان و باید شرایط برای استفاده هر دو بخش از این دو قشر جامعه فراهم شود.

وی ادامه داد: نشاط و پویایی زن، اثرات روحی و روانی مثبتی در اعضای خانواده به دنبال خواهد داشت، بر همین اساس باید سرمایه گذاری عظیمی بر روی ورزش بانوان صورت بگیرد تا نصف جمعیت جامعه با سلامت جسمی و روحی کامل در عرصه های مختلف اجتماع حضور داشته باشند.

معاون امور ورزش بانوان مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: در هر صورت باید یک سری شرایط را برای گسترش ورزش بانوان در نظر گرفت و اماکن ورزشی و مسئولان همکاری لازم را در جهت توسعه ورزش همگانی بانوان داشته باشند.