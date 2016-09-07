زنگ پایان آئین سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری به صدا در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری با رویکرد گردشگری حلال، ظرفیت ایرانی شامگاه سه شنبه با حضور مسعود سلطانی‌فر به کار خود پایان داد.

دبیر سومین جشنواره ملی مشارکت گردشگری با بیان این که هنر حقیقت زنده و یگانه‌ای است که انسان را به ذات حق دعوت می‌کند، گفت: در شش ماهه اخیر معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری وارد گام عملیاتی این جشنواره شدیم و با تشکیل نشست های هم اندیشی، کمیته برنامه ریزی و انتخاب داوران در چهار حوزه فیلم،ایده، سفرنامه و عکس ورود پیدا کردیم.

محمد علی فیاضی از رشد ۱۵۰ درصدی شرکت کنندگان نسبت به جشنواره دوم خبر داد و اظهار کرد:در مجموع شش هزار و ۸۹۱ اثر به دبیرخانه جشنواره واصل شده است که از این میان۹۰ سفرنامه،۴۴۰ اثر در بخش فیلم، ۱۸۴۶ اثر در بخش عکس حرفه ای، ۴۲۵۰ اثر در بخش عکس مردمی و ۲۶۵ ایده در این رویداد شرکت کردند.

وی با اشاره به تغییراتی که در جشنواره سوم اتفاق افتاد گفت: با هدف ایجاد بستری مناسب تصمیم گرفتیم تا کیفیت جشنواره سوم را ارتقاء بدهیم و تغییراتی را در ساختار این طرح به وجود آوریم که از جمله این تغییرات می توان به اصلاح بخش خاطره نویسی به سفرنامه نویسی، کد گذاری آثار بدون ذکر نام قبل از داوری، اعطای وام به برگزیدگان از طریق صندوق کارآفرینی و امید اشاره کرد.

دبیر سومین جشنواره ملی مشارکت گردشگری تصریح کرد: یکی دیگر از طرح هایی که در حاشیه جشنواره ملی مشارکت گردشگری برگزار شد، کمپین «یک لقمه سفر» می باشد. شرکت کنندگان این رقابت پس از انعکاس تجربه های کسب شده حین سفر در قالب عکس و به اشتراک گذاشتن آنها در کمپین «یک لقمه سفر»، از سوی کارشناسان دبیرخانه جهت شرکت در جشنواره مشارکت ملی گردشگری هدایت شدند که مجموع آنها به ۳ هزار نفر می رسد.

گفتنی است قرعه کشی، اهدای جوایز و شعر خوانی در مدح و ثنای امام رضا(ع) بخش های دیگری از این مراسم بودند.