رواج فرهنگ استفاده کالای وطنی از الزامات اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری تبریز، رحیم شهرتی فر در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی تبریز با تقدیر و تشکر از دستگاه های اجرائی شهرستان که در هفته دولت گزارش عملکرد خود را برای افکار عمومی به طور شفاف اطلاع رسانی کردند، گفت: در یک سال باقی مانده دور اول خدمت دولت تدبیر وامید باید خدمات به مردم بیشتر از قبل شتاب یابد و مدیران محترم دستگاه های اجرائی در همه زمینه ها و حوزه ها در راستای قوانین وظایف خود را انجام دهند.

وی اظهار کرد: رویداد بین المللی مهمی که در سطح استان وشهرستان تبریز در هفته اخیر اتفاق افتاد، نشان از وجود پتانسیل های مناسب استان و تبریز در خصوص مباحث گردشگری و جذب سرمایه گذاران خارجی دارد و باید از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.

شهرتی فر استفاده نادرست از رسانه های مجازی را یکی از ناهنجاری های موجود در جامعه دانست و گفت: کاهش اعتیاد، مبارزه با فساد و فحشا، کاهش آمار طلاق و ساماندهی مناطق حاشیه نشین اولویت دار ترین سیاست در کاهش آسیب های اجتماعی می باشند که دستگاه های اجرائی متولی در امور اجتماعی و فرهنگی باید اقدامات لازم و مصوب را برای کاهش و کنترل این موارد هرچه سریع تر انجام دهند و در مناطق حاشیه نشین بحث افزایش فضاهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی در جامعه رایج شود، افزود : در آستانه بازگشایی مدارس در بحث خرید لوازم التحریر، حمایت از تولیدات داخلی را سرلوحه اقدام خود قرار دهیم و در این راستا اگر بناست در ادارات و سازمان ها به فرزندان کارکنان لوازم التحریر توزیع شود از خرید محصولات خارجی خود داری و از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین فروشگاههای سطح استان لوازم التحریر داخلی تهیه و توزیع شود.

فرماندار تبریز همچنین با تقدیر از نهادهای فرهنگی و شهرداری تبریز بخاطر برگزاری برنامه های مناسب برای پرکردن اوقات فراغت جوانان در طول فصل تابستان، گفت: دستگاههای متولی در خصوص غنی سازی اوقات فراغت جوانان گزارش عملکرد خود را منتشر و برای جمع بندی به دبیر خانه ستاد منعکس نمایند.