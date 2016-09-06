۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۲۲

فرماندار تبریز:

رواج فرهنگ استفاده کالای وطنی از الزامات اقتصاد مقاومتی است

تبریز - فرماندار تبریز با اشاره به جایگاه ویژه استفاده از کالاهای تولید داخل در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، تلاش همه گیر برای ترویج این فرهنگ را در جامعه ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری تبریز، رحیم شهرتی فر در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی تبریز با تقدیر و تشکر از دستگاه های اجرائی شهرستان که در هفته دولت گزارش عملکرد خود را برای افکار عمومی به طور شفاف اطلاع رسانی کردند، گفت: در یک سال باقی مانده دور اول خدمت دولت تدبیر وامید باید خدمات به مردم بیشتر از قبل شتاب یابد و مدیران محترم دستگاه های اجرائی در همه زمینه ها و حوزه ها در راستای قوانین وظایف خود را انجام دهند.

وی اظهار کرد: رویداد بین المللی مهمی که در سطح استان وشهرستان تبریز در هفته اخیر اتفاق افتاد، نشان از وجود پتانسیل های مناسب استان و تبریز در خصوص مباحث گردشگری و جذب سرمایه گذاران خارجی دارد و باید از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.

شهرتی فر استفاده نادرست از رسانه های مجازی را یکی از ناهنجاری های موجود در جامعه دانست و گفت: کاهش اعتیاد، مبارزه با فساد و فحشا، کاهش آمار طلاق و ساماندهی مناطق حاشیه نشین اولویت دار ترین سیاست در کاهش آسیب های اجتماعی می باشند که دستگاه های اجرائی متولی در امور اجتماعی و فرهنگی باید اقدامات لازم و مصوب را برای کاهش و کنترل این موارد هرچه سریع تر انجام دهند و در مناطق حاشیه نشین بحث افزایش فضاهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی در جامعه رایج شود، افزود : در آستانه بازگشایی مدارس در بحث خرید لوازم التحریر، حمایت از تولیدات داخلی را سرلوحه اقدام خود قرار دهیم و در این راستا اگر بناست در ادارات و سازمان ها به فرزندان کارکنان لوازم التحریر توزیع شود از خرید محصولات خارجی خود داری و از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین فروشگاههای سطح استان لوازم التحریر داخلی تهیه و توزیع شود.

فرماندار تبریز همچنین با تقدیر از نهادهای فرهنگی و شهرداری تبریز بخاطر برگزاری برنامه های مناسب برای پرکردن اوقات فراغت جوانان در طول فصل تابستان، گفت: دستگاههای متولی در خصوص غنی سازی اوقات فراغت جوانان گزارش عملکرد خود را منتشر و برای جمع بندی به دبیر خانه ستاد منعکس نمایند.

    • صادق ۲۱:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
      استفاده از کالای وطنی از قدیم الایام رواج داشت اما تولید کنندگان با غرور و خودخواهی (چون رقابتی وجود نداشت و محصول انحصاری بود) و بی اعتنایی به نظر مشتری این فرصت طلایی را از دست دادند و بدست آوردن اعتماد مردم فقط با تولید محصول کیفی امکان پذیر است و لاغیر.

