ایجاد آرامش در استان قزوین مهمترین رویکرد دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در سومین همایش فرمانداران و بخشداران استان قزوین که روز سه شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: دولت در استان بدنبال آرامش است زیرا در سایه آن می توان زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و رونق در کسب و کار را ممکن کرد.

استاندار قزوین تصریح کرد: با گفتمان سازی و تعامل منطقی می توان مشکلات را حل و به رونق اقتصادی کمک کرد و دراین راه تقویت امنیت و آرامش مردم ضروری است.

وی اضافه کرد: شاخص های امنیتی در استان قزوین رو به بهبودی است و روند کنونی نشان می دهد در بخشهای مختلف شاهد رشد خوبی هستیم.

همتی گفت: در شرایطی که در سالهای گذشته بیش از ۴۰۰ واحد بحرانی داشتیم امروز با مدیریت منطقی توانسته ایم با همه مشکلات موجود این تعداد را به ۱۰ واحد کاهش دهیم که این موفقیت قابل توجه است.

وی اضافه کرد: با سیاست دولت برای کمک به ۱۰ هزار واحد صنعتی مشکل دار سهم استان قزوین ۴۰۰ واحد تعیین شده که با مساعدت دولت تعداد ۳۵۰ واحد دیگر اضافه شده تا از تسهیلات دولت برخوردار شوند.

استاندار یادآورشد: در استان بیش از ۳۵۰۰ واحد صنعتی و سه هزار نقطه برای گردشگری وجود دارد که این بستر زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم کرده و قادریم برای حضور صنعتگران حمایت لازم را انجام دهیم.

وی بیان کرد: ساخت چند هتل و ساماندهی شهر آبگرم در دستور کار است و تلاش می کنیم از ظرفیت های موجود بخوبی استفاده کنیم وتوسعه استان را شتاب بخشیم.

همتی اظهارداشت: در هفته دولت بیش از ۸۷۱ طرح با یک هزار میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید و طرح های جدیدی هم با دو هزار میلیارد تومان آماده بهره برداری شده که در سفر هیئت دولت و رئیس جمهور افتتاح می شود.

تحقق سرمایه گذاری ارزی ۳۷۱ میلیون دلاری

وی اضافه کرد: در چهار دهه گذشته حدود ۵۴۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان محقق شد در حالی که تنها در دوره پس از برجام ۳۷۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شده است.

وی گفت: تلاش می کنیم فضای بانشاطی در استان ایجاد شود و روند توسعه نیز شتاب گیرد.