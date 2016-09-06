جایگاه کشوری کرمانشاه در شاخص مدارس وتعداد دانش آموزان مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، اسدالله رازانی در نشست شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر اهمیت آموزش و پرورش و نقش برنامه های آن در ارتقای جامعه اظهار داشت: هر قدر که مشکلات مربوط به مسایل آموزشی استان، کامل‌تر و شفاف‌تر گزارش شود، بهتر می توان بر اساس آنها برای پیشرفت استان برنامه ریزی کرد.

رازانی همچنین با اشاره به بررسی جامع مشکلات آموزش و پرورش استان گفت: جایگاه کشوری استان در شاخص مدارس و تعداد دانش آموزان مطلوب نیست و برای حل این مساله نیازمند یک برنامه ریزی اساسی هستیم که قدم اول در این مسیر شناخت مسائل و موانع آموزشی در استان است.

استاندار کرمانشاه در ادامه افزود: توزیع نامتناسب جمعیت در استان - به نحوی که نصف جمعیت استان در کلانشهر کرمانشاه واقع شده و بقیه جمعیت استان با تراکم زیر صدهزار در بقیه شهرستان‌ها توزیع شده‌اند- امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری در مباحثی چون ایجاد مدارس غیرانتفاعی را با مشکل مواجه می کند. ضمن اینکه تفاوتهای فرهنگی موجود در استان نیز ممکن است بر روی برنامه ریزی های آموزشی اثر بگذارد و آنها را کم ثمر کند.

وی در پایان بیان داشت: با تمام مشکلاتی که وجود دارد، نباید در برنامه های آموزشی خللی ایجاد شود و باید تمام تلاش خود را برای شناسایی علت‌هایی که در زمینه آموزش وجود دارد بکار بگیریم و برای این امر باید کارگروه ویژه‌ای تشکیل شود تا علل موجود را بررسی کند.