به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمودعلوی عصر سه‌شنبه در یکصد و یکمین سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری اظهار داشت: بسیار خوشحالم که در روز مبارزه با استکبار به سرزمین مبارزه با استکبار سفر کرده ام.

وی با بیان اینکه افراد زیادی در برابر استکبار ایستادگی کردند بیان کرد: رئیسعلی دلوای به عنوان فرد پیشگام در مبارزه با استکبار بودند و نامگذاری روز شهادت ایشان به نام روز مبارزه با استکبار بسیار مناسب است.

وزیر اطلاعات افزود: اسلام دین عزت و آزادگی است و بردگی را چه جمعی و چه فردی نمی پذیرد.

علوی با اشاره به اینکه اسلام نه اجازه ظلم کردن و نه پذیرفتن ظلم را می‌دهد، خاطرنشان کرد: در دین ما مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است.

وی با بیان اینکه هر چیزی که موجب سلطه کافران بر مسلمانان شود در دین ما حرام است، عنوان کرد: علما با تکیه بر این قاعده هر بار که استکبار قصد تجاوز داشته بدون در نظر گرفتن منفعت خود و مقابله با آنها ایستاده است.

علوی گفت: استکبار نباید فکر کند که با به شهادت رساندن رئیسعلی دلواری فرهنگ ایثار و استکبارستیزی از بین می‌رود بلکه با شهادت ایشان اکنون شاهد پرورش افراد بیشتری با این خصوصیات هستیم.

وزیر اطلاعات افزود: رئیسعلی با اینکه در سن جوانی بودند مانند یک آدم پخته به جای حرکت خوداجتهادی از مراجع برای مقابله با هجوم انگلیسی ها کسب تکلیف کردند.

وی تصریح کرد: از دیرباز ایرانیان به غیرت و ایستادگی در مقابل ظلم مشهور بودند و در هجمه انگلیسی ها به بوشهر و تنگستان نیز نتوانستند تماشاچی ورود دشمنان به خاک وطنشان شوند.