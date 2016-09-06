۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲۲:۱۱

شهردار محمدیه خبر داد:

بزرگترین مجتمع تجاری استان قزوین فردا افتتاح می شود

قزوین- شهردار محمدیه گفت: بزرگترین مجتمع تجاری استان قزوین با نام نگار با پنج هزار مترمربع زیربنا و ۴۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی فردا در شهر محمدیه افتتاح می شود.

حسین بهزادپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اولین و بزرگترین مجتمع تجاری استان قزوین (هایپر مارکت) با نام بیتاکیش با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی احداث شده و فردا چهار شنبه ۱۷ شهریور با حضور  فریدون همتی استاندار قزوین و مسولان محلی افتتاح می شود.

شهردار محمدیه افزود: ساخت این مجتمع از سال ۱۳۹۱ آغاز شد و بخش خصوصی برای احداث آن بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال هزینه کرده است.

وی تصریح کرد: زیربنای این مجتمع بیش از ۵۰۰۰ مترمربع است و دارای دو طبقه پارکینگ با ظرفیت ۲۵۰ دستگاه خودرو، یک طبقه مرکز تجاری با ۸۰ باب مغازه، دوطبقه هایپر مارکت و یک طبقه تالار پذیرایی با ظرفیت یک هزار نفر، یک طبقه رستوران (فودکورد) است که در منطقه شش شهر محمدیه جنب کتابخانه یادگار امام واقع شده است.

بهزاد پور یادآورشد: با راه اندازی مجتمع تجاری نگار زمینه اشتغال ۱۰۰ نفر در شهر محمدیه فراهم می شود.

شهردار محمدیه بیان کرد: مجتمع تجاری نگار بیتاکیش علاوه بر تامین کالاهای اساسی، ارزاق عمومی، پوشاک، لوازم خانگی، آماده خدمات رسانی در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی ومذهبی، جشن ها برای مردم شهرهای قزوین، محمدیه و شهرهای اقماری است.

