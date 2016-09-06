صلابت ایران اسلامی دشمنان را به زانو درآورده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی شامگاه سه شنبه در آئین یادواره شهدای والامقام روستای رشم از توابع بخش امیر آباد دامغان به میزبانی حسینیه این روستا، با اشاره به قدرت کشود در همه عرصه ها، ابراز داشت: ایران اسلامی امروز ابر قدرت منطقه است و اگر امروز در دنیا عزت و قدرت داریم به برکت خون پاک و مطهر شهدا است، خونی که با خون اباعبدالله الحسین(ع) و ائمه اطهار(ع) عجین شده است.

وی با بیان اینکه ولایت یکی از بزرگترین نعمات نظام اسلامی است، افزود: اگر سایه ولایت فقیه به عنوان عمود خیمه بر سرما نباشد نمی توانیم نظام اسلامی را داشته باشیم لذا باید قدر نعمت ولایت را بدانیم و تابع تمام و کمال ولایت فقیه باشیم.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه شهدا به سعادت ختم می شود، گفت: اگر ما در مسیر خود از شهدا جدا شویم در دنیا و آخرت با خسران روبرو می شویم.

حسن بیگی بیان داشت: برخی در ابتدا قدرت جمهوری اسلامی ایران را به تمسخر می گرفتند و معتقد بودند ایران در همان اوایل پیروی انقلاب اسلامی با خاک یکسان می شد با این وجود حتی امروز با وجود بی ثباتی فراوان در منطقه، نظام جمهوری اسلامی ایران امنیت کامل دارد زیرا ما شیعه هستیم و بنا به فرموده مقام معظم رهبری، شیعه همه وجودش ایثار و گذشت است و جان خود را در راه اسلام و قرآن می دهد.

عضو خانه ملت همچنین گفت: امروز تمامی پنج قدرت جهانی که حق وتو در شورای امنیت دارند در مقابل جمهوری اسلامی ایران به زانو در آمدند و نتوانستند بر علیه کشور و ملت ایران کاری کنند.

حسن بیگی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به کودتای نافرجام ترکیه، گفت: اردوغان که روزی می گفت می خواهد دولت عثمانی را بنا کند و نام امیرالمومنان علی(ع) و شیعه را از زمین بردارد، امروز به ذلتی افتاده که می گوید اگر جمهوری اسلامی ایران نبود ترکیه مانند سوریه می شد.

روستای رشم در ۹۵ کیلومتری جنوب شهرستان دامغان واقع شده است.