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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲۲:۳۵

سه نظامی ترکیه در شمال سوریه کشته شدند

سه نظامی ترکیه در شمال سوریه کشته شدند

ارتش ترکیه از کشته شدن سه نظامی خود در پی هدف قرار گرفتن دو تانک متعلق به آنها از سوی داعش در شمال سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ارتش ترکیه روز سه شنبه از کشته شدن سه نظامی و زخمی شدن پنج نفر دیگر در درگیری ها با داعش در نزدیکی منطقه الراعی در حومه شمالی حلب خبر داد.

ارتش ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد که دو تانک متعلق به نظامیان این کشور که در عملیات موسوم به سپر فرات در شمال سوریه شرکت دارند از سوی داعش هدف قرار گرفت که در پی آن سه نظامی ترکیه کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

لازم به ذکر است که ترکیه از دو هفته پیش از این به بهانه مبارزه با تروریست های داعش و نیروهای کرد عملیات نظامی تحت عنوان «سپر فرات» را در «جرابلس» سوریه آغاز کرد.

دمشق ورود تانک‌ های ترکیه به شمال سوریه را به شدت محکوم کرده و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی خود برشمرد.

کد مطلب 3763163

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