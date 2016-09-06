برگزاری اولین جشنواره زوج های جوان ورزشکار در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در این همایش که روز سه شنبه به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان اراک برگزار شد، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد آسیب شناسی سبک زندگی و توجه به آسیب هایی که در این زمینه وجود دارد، گفت: کشور و به ویژه استان مرکزی به سمت پیری و در نهایت بی هویتی پیش می رود.

سعید ملکی افزود: بی هویتی بدین معنا که تک فرزندی در نسل های آینده موجب می شود افراد دیگر برادر، خواهر، خاله، عمه و... نداشته باشند و این عناوین معنی خود را از دست می دهند.

وی اظهار داشت: بالا رفتن سن ازدواج از آسیب هایی است که جامعه به آن گرفتار شده که این خود آسیب های اجتماعی بیشتری را به دنبال دارد و خانواده ها باید در زمینه ازدواج از سخت گیری های بی مورد پرهیز کنند و جوانان نیز از تجمل گرایی خودداری کنند تا به یک زندگی پر نشاط دست یابند.

در ادامه علی اوسط کرمی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اراک نیز گفت: این جشنواره با هدف تکریم زوج های جوان ورزشکار و ترغیب جوانان ورزشکار مجرد به امر ازدواج همراه با زندگی پایدار تدارک دیده شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که این جشنواره در سال های آتی با شرایط بهتر و نفرات بیشتر برگزار شود.

در ادامه زوج های جوان ورزشکار به طور مختصر پیرامون موفقیت های خود مطالبی بیان داشتند و در پایان از زوج های جوان ورزشکار و خبرنگاران حوزه ورزش، با اهدای لوح و هدایایی قدردانی شد.