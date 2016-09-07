تاثیرات مخرب مصرف بیش از اندازه ویتامین ها بر بدن

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک ویتامین ها نقش اصلی در رشد و عملکرد بدن ما دارند. با این حال مصرف بیش از اندازه زیاد ویتامین می تواند موجب بروز مشکلاتی نظیر حالت تهوع، میزان بالای آنزیم کبدی در خون و آسیب به کلیه ها و قلب شود.

ویتامین A

این ویتامین مهم محلول در چربی در سلول های چربی ذخیره می شود. اگرچه ویتامین A برای سلامت چشم خوب است، اما مصرف بیش از اندازه آن موجب تجمع این ویتامین در بدن می شود. وجود میزان بالای ویتامین A در بدن می تواند منجر به خشکی و زبری پوست، لب های ترک خورده، ریزش مو، کج خلقی، سردرد، آنزیم بالای کبدی در خون و بیماری کبد شود. اووردوز بیش از اندازه این ویتامین می تواند موجب استفراغ، فشار زیاد در مغز و همچنین مرگ شود.

ویتامین B

ویتامین B گروهی متشکل از ۸ ویتامین خاص است: B-۱, B-۲, B-۳, B۵, B-۶, B-۷ B-۹, B-۱۲. این گروه از ویتامین ها مسئول متابولیسم، حفظ سلامت پوست و مو و همچنین حفظ حافظه هستند. با این حال مصرف بیش از اندازه زیاد ویتامین های B-۳ و B-۶ منجر به مسمومیت عصبی، حالت تهوع، زردی و مسمویت کبد می شود.

ویتامین D

این نوع ویتامین موجب افزایش سطح کلسیم خون بواسطه کمک به جذب کلسیم می شود. اگرچه به ندرت اتفاق می افتد، اما مصرف بیش از اندازه این ویتامین می تواند منجر به آسیب به کلیه ها و قلب، حالت تهوع، استفراغ، یبوست و اسهال شود. وانگهی میزان بالای این ویتامین در طول بارداری موجب بروز مشکلات روانی در نوزاد می شود.