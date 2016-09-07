شیر دادن به نوزاد احتمال مرگ ناشی از سرطان سینه را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد از افزایش IQ تا حفاظت در مقابل بیماری ها، فواید شیر دادن به نوزاد بی پایان است. با این حال مطالعه جدید محققان نشان می دهد فواید شیردادن به نوزاد برای مادر هم وجود دارد و ریسک مرگ ناشی از سرطان را کاهش می دهد.

در مطالعه جدید مشخص شده است که شیر دادن به نوزاد به مدت بیش از ۶ ماه با احتمال بیشتر زنده ماندن بعد از ابتلا به سرطان سینه مرتبط است.

آرتور ایدلمن، نویسنده این مقاله تحقیقی، در این باره می گوید: «مطالعه ما تایید می کند که فواید بلندمدت شیردادن برای سلامت مادر نه تنها ماهیت پیشگیرانه دارد بلکه دارای توانایی کاهش شدت سرطان سینه هم هست.»

در این مطالعه، محققان ۶۲۹ زن را ۲۰ سال بعد از جراحی ابتلا به سرطان سینه مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند در بین افراد زنده مانده از سرطان سینه، آنهایی که بیش از ۶ ماه به نوزادشان شیر سینه داده بودند هم با احتمال کمتر مرگ ناشی از سرطان سینه روبرو بودند و هم ریسک مرگ شان بعد از ۲۰ سال کاهش یافته بود.

شیردادن به نوزاد دارای فواید متعدد دیگری نیز هست. به عنوان مثال محققان دریافته اند مادران مبتلا به دیابت بارداری که بلافاصله بعد از زایمان به نوزادشان شیر داده اند نصف زنانی که به نوزادشان شیرخشک داده اند در معرض ابتلا به دیابت نوع۲ بودند.

نتایج آشکار ساخت در حدود ۱۲ درصد زنان در این مطالعه در مدت ۲ سال بعد از زایمان مبتلا به دیابت بودند.