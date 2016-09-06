۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲۳:۲۶

الجبیر: امکان دستیابی به آتش بس در سوریه طی۲۴ساعت آینده وجود دارد

وزیر امور خارجه عربستان سعودی از امکان دستیابی به توافق آتش بس در سوریه طی ۲۴ ساعت آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «عادل الجبیر» وزیر خارجه سعودی اظهار داشت که امکان دستیابی به آتش بس در سوریه طی ۲۴ ساعت آینده وجود دارد.

الجبیر در نشست خبری در لندن در واکنش به سوالی پیرامون شکست آمریکا و روسیه برای توافق پیرامون آتش بس در سوریه اعلام کرد که آتش بس با شکست مواجه نشده بلکه تلاش ها در این زمینه ادامه دارد.

وی افزود: این احتمال وجود دارد که طی ۲۴ ساعت آینده در این خصوص به تفاهم دست یافته شود.

وزیر خارجه سعودی در عین حال مدعی شد که این امر جدیت بشار اسد را در پایبندی به آتش بس محک خواهد زد.

