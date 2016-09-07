مدیریت تنها هزینه پول نیست/همدلی شوراوشهرداری سنندج قابل تقدیراست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاحیه پروژه ساماندهی مسیر ورودی سنندج-کرمانشاه با بیان اینکه مدیریت واقعا وابسته به پول و اعتبار نیست، گفت: پول های زیادی در طول سالیان مختلف در کشورما هدر داده شده است.

وی عنوان کرد: مدیران نباید مدیریت خود را وابسته به اعتبار و بودجه کنند بلکه باید پول را مدیریت کرده و به صورت بهینه و اساسی آن را هزینه کنند.

وی اظهارداشت: بسیاری از کارها و اقدامات را می توان با صرف کمترین بودجه و اعتبارهم انجام داد و نمونه چنین کاری را می توان در اجرای این پروژه که با حذف بروکراسی های زائد اداری در طول مدت سه ماه به اتمام رسیده است، مشاهده کرد.

استاندار کردستان ادامه داد: در برخی دستگاه های استان هم به جای صرف کردن فعل خواستن، کار واقدامی که در مدت سه روز انجام آن امکان پذیر است را به چند ماه وحتی چند سال موکول می کنند.

زاهدی بیان کرد: در ابتدای آغاز به کارم در کردستان کاری که بعد از چهار سال هنوز به سرانجام نرسیده بود با تماس تلفنی در عرض دو ساعت زمینه اجرای آن را فراهم کردم، چرا باید برای چنین اقدامی نیاز به سفارش و تماس تلفنی استاندار باشد؟.

وی اضافه کرد: قوانین و مقررات و ابزاری برای سلامت کار داریم که می توانیم برای تسریع در اجرای امورات مختلف از آنها استفاده کنیم.

وی عنوان کرد: بی شک انسان جایزالخطا است ولی اگر مدیری اشتباهات مدیران قبل از خود را تکرار کند عملی قبیح وغیرقابل بخشش را مرتکب شده است.

استاندار کردستان افزود: با تدبیر و مدیریت صحیح و به کارگرفتن ابزار وامکانات قانونی باید کارها و امورات را به نتیجه رساند.

زاهدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: وفاق وهمدلی ایجاد شده مابین شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج را به فال نیک می گیریم و قطعا این همدلی و همگامی باعث بهبود و زیباسازی بیشتر شهر می شود.

وی یکی از وظایف حکومت به ویژه مدیران امور شهری را ایجاد زمینه نشاط و شادمانی برای مردم ذکر کرد و افزود: این پروژه اگرچه به لحاظ حجمی و ریالی بزرگ نیست ولی بیشتر مسئولان استانی و شهرستانی در افتتاحیه آن شرکت کردند چراکه هم در مدت زمان کوتاهی و هم در شرایطی احداث و به بهره برداری رسیده که شهرداری با مشکلات مالی فراوانی مواجه است.

وی اضافه کرد: بهره برداری از این پروژه حاکی از این است که شورای شهر و شهرداری سنندج توانستند فعل خواستن را به خوبی صرف کنند.

در این مراسم جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان و شهرستان، مدیران شهرداری سنندج و اعضای شورای اسلامی این شهر نیز حضور داشتند و در ادامه پروژه ساماندهی ویودی سنندج از مسیر کرمانشاه مورد بهره برداری قرار گرفت.