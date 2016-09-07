ارتباط وزن ناسالم در دوران بارداری و زایمان زودهنگام

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان دانشگاه سینسیناتی آمریکا نشان می دهد عدم رعایت فاصله مناسب بین بارداری ها، شاخص توده بدنی مادر قبل از بارداری و میزان اضافه وزن در طول بارداری می تواند منجر به زایمان زودتر از موعد شود.

طبق این مطالعه، اگر این فاکتورهای پرخطر اصلاح شوند، می تواند منجر به کاهش ریسک زایمان زودهنگام شود.

امیلی دی فرانکو، استادیار دانشگاه، در این باره می گوید: «بالاترین ریسک زایمان زودهنگام در زنانی شایع است که وزنی کمتر از حد نرمال دارند، در طول بارداری دچار اضافه وزن زیاد می شوند، یا فواصل بین بارداری های شان کوتاه است. اضافه وزن بیش از اندازه زیاد در زنان چاق هم موجب افزایش این ریسک می شود.»

دی فرانکو و همکارانش مطالعه را براساس گزارشات تولد حدود ۴۰۰ هزار نفر انجام دادند. فاکتورهای پرخطر احتمالی برای تولد زودهنگام در بیش از ۹۰ درصد از زنان تحت مطالعه وجود داشت.

کمتر از نیمی از زنان بارداری خود را با وزن عادی آغاز کردند، و تنها ۳۲ درصد به اضافه وزن پیشنهادی در طول بارداری دست یافتند.

به گفته این محققان، رعایت توصیه های پیشنهادی برای اضافه وزن در طول بارداری می تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ زایمان زودتر از موعد و مرگ و میر نوزادان در سراسر جهان داشته باشد.