ساماندهی ورودی های شهر سنندج جزو برنامه های مهم شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری در افتتاحیه پروژه ساماندهی مسیر ورودی سنندج-کرمانشاه با بیان اینکه انجام هر کاری مستلزم مشارکت جمعی است، گفت: انجام هر کار و اقدامی در مدیریت شهری نیازمند چندین مولفه مختلف است.

وی عنوان کرد: نگاه مثبت و منطقی مدیریت ارشد استان، وجود وحدت رویه و اتفاق نظر در شورای شهر و کنارهم قراردادن این دو مهم، از مولفه های موردنیاز برای انجام کارها در مدیریت شهری است.

وی اظهارداشت: این محوطه ۱.۵ هکتاری مسیر ورودی سنندج به کرمانشاه از زمان تشکیل شهر سنندج وجود داشته ولی به صورت خاکی بوده و به محل تجمع زباله هم تبدیل شده بود.

شهردار سنندج بیان کرد: خردادماه سال جاری اجرای پروژه ساماندهی مسیر ورودی سنندج به کرمانشاه آغاز و تبدیل به پارک خطی شد.

فخری اضافه کرد: از آنجا که ورودی شهرها نخستین نگاه و تصور را در گردشگران و مسافران نسبت به آن شهرها ایجاد می کند، ساماندهی دو ورودی دیگر سنندج به همدان و سنندج به سقز هم در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: شهرداری سنندج علی رغم داشتن وضعیت مالی نامناسبی اقدام به اجرای این پروژه کرده به گونه ای که قسمت اعظم اعتبار موردنیاز این پروژه هنوز به پیمانکار پرداخت نشده است.

وی اجرای این پروژه را نتیجه تعامل و اعتماد اعضای شورای شهر و شهرداری با پیمانکاران خواند و اظهارداشت: با اجرای این پروژه ما مدیریت بدون پول را هم اجرایی کردیم.

مدیران استانداری کردستان در تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری دخالتی ندارند

شهردار سنندج در بخشی از سخنان خود به اخبار منتشر شده مربوط به جلسه بررسی وضعیت نیروهای شهرداری که در شورای اسلامی شهر سنندج تشکیل شد، در ارتباط با مخالفت با تبدیل وضعیت تعدادی از پرسنل شهرداری گفت: این قضیه آنگونه که به آن پرداخته شد نیست.

فخری اضافه کرد: تبدیل وضعیت نیروها از طریق شهرداری ارائه می شود بنابراین مدیران استانداری و سایر دستگاه ها وارگان ها در این امر هیچ دخالتی ندارند و اگر کسی به حق یا ناحق معرفی می شود از طرف مدیران شهرداری است نه افراد دیگر.

وی از استاندار و مدیران استانداری تشکر کرد و افزود: از زمان قبول مسئولیتم در شهرداری تاکنون از طرف استانداری حتی یک نفر را هم به ما معرفی نکردند.

وی ادامه داد: بعضی از شهرداری ها برخی خدمات و کمک های مالی به استانداری ارائه می کنند ولی تاکنون حتی یک ریال استانداری کردستان از ما کمک مالی نخواسته است.