۵ درصد جمعیت دزفول بی سواد هستند/تداوم طرحهای سوادآموزی درشهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیرین صحرایی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ۱۷ شهریور سالروز جهانی مبارزه با بی سوادی اظهار کرد: بیش از ۵۱ سال از سالگرد تاسیس سازمان یونسکو می گذرد و در این مدت در حوزه سوادآموزی تلاش های بسیاری در سطح کشور و جهان شده است.

وی افزود: چون ضرورت پرداختن به مقوله سواد آموزی برای افراد بزرگسال از اهمیت ویژه ای برخوردار است، سازمان های جهانی و به ویژه سازمان یونسکو از سال ۲۰۰۶ به بعد هر سال در این مناسبت و در این ایام یک شعار را به عنوان هدف اصلی همان سال برای سواد آموزی در تمام جهان مطرح می کند.

رئیس نهضت سوادآموزی دزفول عنوان کرد: این ضرورت به دلیل این است که کشورهایی که خصوصا در بحث کم سوادی یا بی سوادی جمعیت بیشتری را برخوردار هستند، برنامه ریزی مدون تری داشته باشند و هم اینکه بزرگسالان و افرادی که نیازمند بحث یادگیری و سواد آموزی هستند به چالش سواد آموزی وارد شوند تا بتوانند خود را در این مقوله آموزش سازمان یافته تر ببینند و به عبارتی این روز جهانی در اصل نهادی از اهتمام جهانی برای حفظ و ارتقای زندگی انسانی است.

شیرین صحرایی در ادامه گفت: در سرشماری سال ۹۰ تعداد ۲۴ هزار و ۱۳۳ نفر در شهرستان دزفول اعلام بی سوادی کردند که از این تعداد ۵۳ درصد مرد و بقیه زن بودند.

استقبال بانوان دزفولی از سوادآموزی

وی افزود: حدود ۱۰ هزار نفر از این تعداد برخلاف اعلام بی سوادی دارای مدارک تحصیلی تا مقطع ابتدایی بودند و عده ای نیز ساکن دزفول نبودند.

رئیس نهضت سوادآموزی دزفول ادامه داد: در مدت پنج سال اخیر حدود سه هزار نفر تحت آموزش های سوادآموزی قرار گرفته و مدرک سوادآموزی کسب کردند که در این خصوص استقبال بانوان بیشتر بوده است.

شیرین صحرایی یادآور شد: به دلیل مشغله کاری آقایان، استقبال از سوادآموزی در آنها کمتر از بانوان است و بانوان بیشتر به سوی سوی کسب سواد گام بر می دارند.

وی بیان کرد: با کسر افراد آموزش دیده در مدت های گذشته، در حال حاضر حدود پنج هزار نفر یعنی حدود پنج درصد کل جمعیت دزفول در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال بی سواد هستند که از این تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ نفر زن و سایرین مرد هستند.

اجرای طرح سوادآموزی والدین

رئیس نهضت سواد آموزی دزفول با بیان اینکه با اجرای طرح باسوادی والدین بی سواد و کم سواد دانش آموزان در سال گذشته بیش از ۵۰۰ نفر از اولیای دانش آموزان تحت پوشش آموزش سوادآموزی قرار گرفتند، افزود: امسال نیز این برنامه با جدیت بیشتری تداوم خواهد یافت و هنگام ثبت نام دانش آموزان در مدارس ابتدا مدارک تحصیلی والدین آنها اخذ می شود تا آمار دقیقی از تعداد بی سوادان جهت شناسایی و پیگیری سوادآموزی آنها به دست آید که در این خصوص افراد زیر ۲۰ سال در اولویت هستند.

شیرین صحرایی ادامه داد: سوادآموزی افراد معلول، افرادی که توانایی جسمی ندارند و افراد بدسرپرست و بی سرپرست نیز از اولویت های سوادآموزی دزفول است که در این خصوص با کمک کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی در حال شناسایی این افراد هستیم.

آموزش زندانیان ندامتگاه

وی با تاکید بر اینکه آموزش زندانیان بی سواد و کم سواد ندامتگاه دزفول نیز از برنامه های نهضت سواد آموزی شهرستان دزفول است، گفت: سال گذشته چهار کلاس سواد آموزی برای سوادآموزان زندان دزفول برگزار شد و امسال نیز ۲ کلاس دیگر در حال برگزاری است.

رئیس نهضت سوادآموزی شهرستان دزفول با بیان اینکه تعداد ۵۰ نفر از زندانیان دزفول واجد شرایط سوادآموزی هستند، اضافه کرد: امسال برای باسوادی آنها طرح «بند من، کلاس من» در دزفول اجرا و مرکز یادگیری محلی دائمی در ندامتگاه دزفول راه اندازی خواهد شد تا مهارت های زندگی، شغلی، حقوق شهروندی و آموزشی به آنها آموزش داده شود.

شیرین صحرایی، سهمیه سال جاری دزفول برای سوادآموزی را سه هزار و ۱۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۲ هزار و ۱۰۰ نفر مربوط به دوره سواد آموزی هستند و تاکنون با گذشت کمتر از شش ماه از سال ۲۴۰ نفر تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه برای دوره انتقال باسوادی ۷۰۰ نفر در دزفول در سال جاری تعیین شده بودند که تاکنون ۵۴۰ نفر تحت پوشش قرار گرفته اند، اضافه کرد: در دوره تحکیم نیز از ۳۰۰ نفر تعیین شده برای دزفول تاکنون ۴۰ نفر تحت آموزش و پوشش سوادآموزی قرار گرفتند.

رئیس نهضت سوادآموزی دزفول در خصوص محدودیت های امر سوادآموزی در سال جاری در دزفول نیز عنوان کرد: نبود منابع مالی و محدودیت زمانی از دلایل تحقق نیافتن سهمیه سواد آموزی در دزفول است چون افرادی که باید تحت پوشش قرار گیرند باید هفت ماه مشغول تحصیل شوند و از آنجا که برخی عشایر چند ماه خارج از شهرستان هستند بنابراین از تحصیل مستمر دور می مانند که در این خصوص سازمان های مردم نهاد می توانند یاری گر نهضت سوادآموزی باشند.

شیرین صحرایی، همکاری و مشارکت شهرداری ها و مجامع صنفی در سواد آموزی را موثر دانست و بیان کرد: این نهادها بر اساس قانون کارآفرین باید نسبت به استخدام افراد باسواد اقدام کنند و در صورتی که افراد بی سواد و کم سواد را به کار گرفته باشند ملزم به آموزش آنها هستند که در این خصوص کارفرمایان و مجامع صنفی باید ورود کنند.

وجود ۳۰۰ آموزگار سوادآموزی

وی با بیان اینکه ۳۰۰ آموزشگر سوادآموزی در دزفول فعالیت دارند که در ۲ مرحله ۲۰۰ نفر از آنها تحت آموزش های سوادآموزی قرار گرفته اند تا کیفیت آموزشی آنها در این شهرستان ارتقا یابد، توضیح داد: به دلیل ضرورت و استقبال از سواد آموزی کلاس های سوادآموزی در کوی مدرس دزفول بیش از دیگر مناطق شهری و حاشیه ای هستند به گونه ای که حدود ۵۰ درصد فعالیت سوادآموزی در این منطقه متمرکز شده و پس از آن در زیباشهر، انجیرک، شهرک زراعی و خوزینه باقر بیش از سایر مناطق نیاز به فعالیت آموزشی است.

رئیس نهضت سواد آموزی دزفول همچنین در خصوص ادغام آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی نیز تشریح کرد: از سال ۹۰ با هدف استفاده از ظرفیت های آموزش و پرورش در راستای ریشه کنی بی سوادی این ۲ نهاد ادغام شدند که با این امر در مناطق شهری، روستایی و عشایری از ظرفیت مدارس برای سوادآموزی نیز استفاده شد و زیرساخت های لازم فراهم شد.

شیرین صحرایی با بیان اینکه در برخی مدارس ۲ نوبته بودن مدارس و حجم بالای کاری مدیران مدارس امکان استفاده از این فضاهای آموزشی را از نهضت سوادآموزی گرفته است، ادامه داد: بنابراین این کار به بخش خصوصی واگذار شده که این امر نیروی انسانی بیشتری را طلب کرد.

وی عنوان کرد: اولویت سوادآموزی با افراد بین سنین ۱۰ تا ۴۹ سال به عنوان گروه مولد است اما محدودیتی برای آموزش دیگر سنین وجود ندارد ضمن اینکه در صورت قبولی یک فرد در دوره سوادآموزی که توسط خود یا خانواده آموزش دیده هفت میلیون و ۶۵۰ هزار ریال به عنوان پاداش به وی پرداخت می شود.

شیرین صحرایی در پایان گفت: در صورت قبولی فردی که بی سواد است و توسط هم محله ای خود آموزش دیده نیز علاوه بر پرداخت هفت هزارو ۶۵۰ هزار ریال به فرد آموزش دهنده، مبلغ یک میلیون و ۳۵۰ هزار ریال نیز به فرد بی سواد پرداخت می شود ضمن اینکه در صورتی که فردی در دوره انتقال قبول شود در ازای آموزش هر فرد به آموزش دهنده هشت میلیون و ۲۰۰ هزار ریال پرداخت می شود.